Poliisi: Miehen epäillään hyväksikäyttäneen ja raiskanneen lapsia Helsingin Laajasalossa – rikokset alkaneet jo vuonna 2006, uhreina ainakin 12 tyttöä

Helsingin poliisi epäilee 1950-luvulla syntynyttä miestä lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Rikokset ovat poliisin mukaan tapahtuneet useiden vuosien aikana ja alkaneet jo vuonna 2006.

Seksuaalisen väkivallan uhriksi on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan joutunut ainakin 12 alaikäistä tyttöä. Rikokset ovat tapahtuneet miehen kotona Helsingin Laajasalossa.

Miestä epäillään muun muassa useasta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on tällä hetkellä vangittuna.

”Enoksi” kutsuttu mies tarjonnut alaikäisille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä

Mies on tunnettu nuorten keskuudessa nimellä ”eno”, ja hän on tarjonnut alaikäisille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Poliisi on julkaissut miehen kuvan edistääkseen rikosten selvittämistä. STT julkaisee kuvan, koska kyse on poikkeuksellisen vakavasta rikosepäilystä.

– Tiedossamme on ainakin yksi asianomistaja, jonka henkilöllisyyttä emme vielä ole saaneet selville. Voi olla, että osa uhreista ei edes tiedä joutuneensa hyväksikäytetyksi, koska useat poliisin tiedossa olevista uhreista ovat olleet tekohetkellä epäillyn tarjoaman alkoholin tai muiden päihteiden vuoksi tiedottomassa tilassa, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela.

Poliisi pyytää, että kaikki jotka epäilevät joutuneensa rikoksen uhriksi tai tietävät jotakin, mikä voisi olla avuksi rikosten selvittämisessä, ottaisi yhteyttä.

– Osa uhreista on tänä päivänä aikuisia, ja teoista on voinut kulua jo useita vuosia. Siitä huolimatta tiedot ovat asiakokonaisuuden selvittämisen kannalta merkityksellisiä, ja teoista saatetaan edelleen voida tuomita rangaistus, tiedotteessa sanotaan.

Yhteyttä voi ottaa sähköpostiosoitteeseen seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi.

STT

