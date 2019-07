Poliisi tutkii Länsimetron räjähdysonnettomuutta työturvallisuusrikoksena – kivet rikkoivat 13 ikkunaa

Espoon Kivenlahdessa sattui Länsimetron räjäytystyömaalla onnettomuus, jossa työmaalta sinkoutuneet kivet rikkoivat läheisten kiinteistöjen ikkunoita. Onnettomuus tapahtui kello yhdeksän aikoihin maanantaiaamuna.

Kivet olivat sinkoutuneet työmaa-alueen ulkopuolelle kanaalilouhinnan aikana Kivenlahdentorin metrosisäänkäynnin läheisyydessä, Länsimetron tiedotteessa kerrotaan.

Kolmen metrin etäisyydellä työmaasta on kerrostalo, jossa särkyi yhteensä viisi ikkuna- tai parvekelasia. Viereisessä, osittain tyhjässä liikerakennuksessa rikkoutui kahdeksan ikkunaa. Liikerakennuksen etäisyys työmaasta on noin 25 metriä.

Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä tapahtuneesta tehty siksi pelastuslaitokselle ilmoitusta, kertoo Länsimetron viestintäjohtaja Satu Linkola.

Poliisin mukaan onnettomuudesta ei tullut poliisille ilmoitusta, eikä tapahtuman vuoksi ole otettu ketään kiinni. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii kuitenkin tapahtumaa vaaran aiheuttamisena ja työturvallisuusrikoksena.

”Vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut”

Länsimetron Satu Linkola ei osaa sanoa, oliko asuinkiinteistöissä ketään paikalla onnettomuuden aikaan. Hänen mukaansa kaikki asukkaat on kuitenkin nyt tavoitettu. Urakoitsija on käynyt asukkaiden luona ja sopinut korjauksesta. Liikerakennuksen lasien korjauksesta sovitaan isännöitsijän kanssa.

Linkola kertoo, ettei vastaavaa ole aiemmin tapahtunut Länsimetron työmailla.

– Tämäntyyppisiä on ollut, että esimerkiksi ohiajavan auton tuulilasiin on osunut kivi työmaan ykkös- tai kakkosvaiheessa, mutta kyllä tällainen onnettomuus on hyvin harvinainen.

Länsimetron tiedotteessa kerrotaan, että kulku avolouhinta-alueelle oli estetty ja räjäytettävä alue oli peitetty suojamatoilla. Kiviä pääsi kuitenkin sinkoutumaan mattojen alta.

Linkolan mukaan tapahtumien kulun selvittäminen jatkuu ja tapahtuneesta ilmoitetaan ely-keskukseen ja Espoon kaupungille.

Onnettomuudella ei ole vaikutusta Kivenlahden rakennustöihin, ja kanaalilouhintatyöt jatkuvat alkuperäisen suunnitelman mukaan.

https://www.lansimetro.fi/uutiset/ajakohtaista-kivenlahdessa/kivenlahden-avolouhintaonnettomuudessa-rikkoontui-13-ikkunaa/

STT

Kuvat: