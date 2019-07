Porin Paratiisinmäessä tilanne hallinnassa, kertoo poliisi – operaation syynä oli asunnon ikkunan lävistänyt luoti

Porin Paratiisinmäessä tilanne on poliisin hallinnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Tapahtuman syynä oli poliisin mukaan asunnon ikkunan lävistänyt luoti.

Henkilöitä on otettu kiinni ja teknistä tutkintaa suoritetaan. Alueella on jo turvallista ja liikkumisen eristyksiä puretaan.

Poliisi kehotti aiemmin välttämään liikkumista Paratiisinmäessä, koska siellä oli käynnissä operaatio vaarallisen henkilön kiinniottamiseksi.

Eristettynä oli Länsiväylä-Yrttitie-Paratiisintie-Neilikkatie -alue.

STT