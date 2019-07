Valtatie 2:lla Satakunnan Ulvilassa on meneillään poliisioperaatio, jonka vuoksi yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan peltipoliisia on todennäköisesti tahallaan vahingoitettu. Peltipoliisi saattaa olla räjäytetty, poliisista kerrotaan STT:lle.

Poliisilla ei ole tietoa tekijästä tai teon motiivista. Tutkinnat paikan päällä jatkuvat.

Hätäkeskus sai ilmoituksen räjähdyksestä tai sortumasta Ulvilassa puoli viideltä aamuyöllä.

STT

Kuvat: