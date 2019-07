Posti nostaa kevyiden kirjeiden hintoja

Posti korottaa kevyiden kirjeiden hintoja elokuun lopusta alkaen.

Posti kertoo tiedotteessa, että enintään 50 gramman kotimaan kirjeen ja postikortin hinta nousee 1,60 euroon. Nykyinen hinta on 1,50 euroa.

Enintään 20 gramman ulkomaan kirjeen ja kortin hinta nousee kymmenellä sentillä 1,70 euroon. Joulutervehdyksen hinta nousee viisi senttiä 1,10 euroon.

Sitä vastoin painavimpien, enintään kahden kilon kotimaan kirjeiden hinta putoaa yli viidellä eurolla nykyisestä. Uusi hinta on 9,60 euroa.

Muutokset tulevat voimaan 30. elokuuta.

Kaikki ennen hinnankorotusta ostetut kotimaan ja ulkomaan ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös muutoksen jälkeen. Vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi yhä käyttää lähettämiseen. Niiden arvo vastaa kotimaan ikimerkkiä, jonka arvo on elokuun lopusta alkaen 1,60 euroa.

Kotimaan kirjeet jatkossa neljään painoluokkaan

Samalla Posti yksinkertaistaa kotimaan käteismaksullisten kirjeiden hinnastoa. Elokuun lopusta alkaen kirjeet jaetaan neljään painoluokkaan aiemman kuuden sijasta.

– Yhä useampi postimerkki ostetaan muualta kuin Postin omasta myymälästä, kuten ruokakaupoista, kioskeilta ja Postin verkkokaupasta. Uudistuksen etuna on entistä selkeämpi hinnasto, sanoo Postin liiketoimintapäällikkö Tuija Åkerman tiedotteessa.

Åkermanin mukaan hintoja nostetaan, jotta Posti voi varmistaa yleispalvelun koko maassa. Postimäärät ovat puolittuneet digitalisaation vuoksi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Edellisen kerran Posti korotti kirjeidensä hintoja viime vuoden toukokuussa. Silloinkin kevyiden kotimaan ja ulkomaan kirjeiden hintoja korotettiin kymmenellä sentillä.

STT

