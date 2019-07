Pöytäkivi aloitti uinnin vasta teininä – Brasilian ME-miehen esimerkki kirittää vaikka nelikymppiseksi

Uimari Riku Pöytäkivi on onnellisessa ja harvinaisessa asemassa: hän on pystynyt heittäytymään huippu-urheilijan elämään. Sunnuntaina Etelä-Koreassa MM-uinnit aloittava Pöytäkivi voi jatkaa uraansa vaikka nelikymppiseksi, sillä urheilemisen taloudelliset edellytykset on turvattu.

– Minulla oli viisi vuotta yritys, kuntosali Helsingin Jätkäsaaressa. Se myytiin pois, ja voin keskittyä uimiseen täysillä, Pöytäkivi kertoi kesäkuun lopussa SM-kisoissa.

Helsinkiläistä Helsingfors Simsällskapia edustava Pöytäkivi pitää esikuvanaan brasilialaista Nicholas Santosia. Tämä osoitti, ettei uimarin kehitys pysähdy 30 ikävuoteen.

– Santos on nyt 39-vuotias. Hän teki vuosi sitten maailmanennätyksen maailmancupissa, itse asiassa minun vieressäni, toukokuussa 26 vuotta täyttänyt Pöytäkivi muisteli.

Santos ui lyhyellä radalla 50 metrin perhosuinnin ME-aikaan 21,75.

Hårdin SE-ajat eivät ole painolasti

Lyhyellä radalla Pöytäkivi on 50 metrin Pohjoismaiden ykkönen ja satasen SE-mies, mutta pitkällä radalla hän metsästää Jere Hårdin Suomen ennätyksiä. Hård ui 50 metrin altaassa satasen perhosen aikaan 53,08 vuonna 2001 ja vuotta myöhemmin 50 metrin perhosen aikaan 23,50.

– Jeren ajat eivät ole minulle painolasti. Enemmän kamppailen itseni kanssa. Välillä tulee mieleen, onko tässä järkeä, kun en kehity tarpeeksi, Pöytäkivi tuumasi.

– Olen miettinyt asiaa psykologi Laura Koivusalonkin kanssa. Uimisessa on kuitenkin enemmän positiivista kuin negatiivista, Santosin esimerkistä virtaa saava Pöytäkivi sanoi.

Hårdin ajat eivät ole kaukana. Pitkässä altaassa Pöytäkiven 50 metrin ennätys on 23,62, ja satasen perhonen on kulkenut parhaimmillaan aikaan 53,16.

Etelä-Koreassa Pöytäkivi aloittaa MM-kisat sunnuntaina 50 metrillä, ja satanen on vuorossa viikon kuluttua perjantaina. Espoon SM-kisoissa Pöytäkiveä ilahdutti aamu-uintien sujuminen. MM-altaassa pitää päästä vauhtiin jo alkuerissä, jotta pääsee välieriin.

Kisavire hioutui Thaimaassa MM-joukkueen leirillä, jolla Pöytäkivi sulatteli kroppansa jumeja, mutta piti uintitehot korkeina.

– Thaimaan-leiri oli paras tähänastisista leireistäni. Pidin ennen leiriä viikon levon, ja sama toimi myös Hangzhoun lyhyen radan MM-kisoihin valmistautuessa viime vuonna, Pöytäkivi viestitti MM-kisojen aattopäivinä.

Pikkusiskon uimakoulu vei lajiin

Pöytäkivi on huippu-uimarina erikoinen tapaus myös siksi, että hän aloitti lajin vasta 16-vuotiaana.

– Vein pikkusiskoa uimakouluun Espoonlahdessa. Uimakoulu kesti aina 45 minuuttia, ja menin itse siksi aikaa uimaan. Samaan aikaan hallissa olivat Cetuksen edustusryhmän uimarit. Kymmenen tyttöä meni peräkkäin perhosuintia, ja ajattelin, että vau, tuon haluan oppia, Pöytäkivi kertoi.

Hän innostui lajista niin, että liittyi uimaseuraan ja opetteli tekniikkaa Youtube-videoita katsomalla.

– Serbialainen Milorad Cavic hävisi sadasosalla Michael Phelpsille Pekingin olympialaisissa 100 metrin perhosessa. Hänen treenivideoitaan katselin, Pöytäkivi kertoi.

Nykyään Pöytäkiveä luotsaa HSS:n päävalmentaja Matti Mäki, entinen olympiauimari. Voimavalmennuksesta vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun valmennuskeskuksessa Kihussa työskentelevä Tapani Keränen.

