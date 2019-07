Presidentti Niinistö ja Macron tapaavat Pariisissa

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa maan kansallispäivän juhlassa. Suomi on kutsuttu mukaan sotilasparaatiin yhdessä niiden maiden kanssa, jotka osallistuvat Ranskan vedolla käynnistettävään interventioaloitteeseen.

Aloitteen tarkoituksena on kehittää eurooppalaista puolustusyhteistyötä.

Vierailu alkaa perinteisellä kansallispäivän paraatilla Champs-Elysees-kadulla. Suomesta mukana on ennakkotiedon mukaan neljä Puolustusvoimien edustajaa, jotka kantavat Suomen lippua.

Presidentin kanslian mukaan Niinistö osallistuu myöhemmin päivällä Macronin isännöimälle lounaalle ja tapaa hänet myös kahden kesken.

Kymmenen maan aloite

Suomen entinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) allekirjoitti aiesopimuksen liittymisestä Euroopan interventioaloitteeseen viime marraskuussa. Aloitteessa on ollut mukana Suomen lisäksi yhdeksän maata: Ranska, Hollanti, Belgia, Espanja, Britannia, Portugali, Saksa, Tanska ja Viro. Maat ovat sitoutuneet osallistumaan aloitteeseen.

Tarkoituksena on puolustusministeriön mukaan vahvistaa eurooppalaisten maiden yhteistyöverkostoa ja toimintakykyä. Parempaa toimintakykyä haetaan niin terrorismin, luonnononnettomuuksien kuin sotilaallisen voimankäytön varalta.

Aloite keskittyy muun muassa tiedustelutiedon vaihtoon. Uutta nopean toiminnan joukkoa tai esikuntaa ei oltaisi puolustusministeriön mukaan perustamassa, vaan kyse on toimintakyvyn parantamisesta.

Ranskan vallankumouksessa tapahtui merkittävä käänne 14. heinäkuuta vuonna 1789, kun Bastiljin linnoitus vallattiin ja poliittisia vankeja saatiin vapaaksi. Päivä on valiokoitunut sen takia maan kansallispäiväksi.

STT

