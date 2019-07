Presidentti Niinistö vetoaa keskeneräiseen poliisitutkintaan, ei kommentoi uutta käännettä tietovuototapauksessa

Puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö ei kommentoi uusia tietoja Helsingin Sanomien tietovuototutkinnasta. Niinistö vetoaa meneillään olevaan poliisitutkintaan ja siihen, että korkeimmassa oikeudessa on hänen mukaansa vireillä oikeudenkäynti, joka on asian kannalta olennainen.

STT kertoi perjantaina, että kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff on epäiltynä Helsingin Sanomien tietovuototutkinnassa.

Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun, jossa käsiteltiin sotilastiedustelua ja valmisteilla ollutta tiedustelulainsäädäntöä. Jutussa käytettiin salaiseksi luokiteltuja asiakirja-aineistoja.

Puolustusvoimat teki uutisoinnista tutkintapyynnön julkaisupäivänä. Viranomaiset ovat tutkineet mahdollisen vuodon lähdettä täydessä hiljaisuudessa, eikä siitä ole annettu tietoa julkisuuteen.

Niinistö tapasi toimittajia sunnuntaina Pariisissa, jossa hän osallistui Ranskan kansallispäivän juhlallisuuksiin. STT kysyi Niinistöltä, miten hän kommentoi uusia tietoja.

– Minä en oikeastaan kommentoi millään tavalla, koska asia on pitkään ollut poliisin tutkinnassa. Toisaalta siihen liittyy myös vireillä oleva oikeudenkäynti korkeimmassa oikeudessa, jossa tehdään hyvin mielenkiintoista rajanvetoa käytettävissä olevaan tutkintatietoon nähden. Sen vuoksi kommentointi ei ole tässä vaiheessa kovin asianmukaista, Niinistö vastasi.

Helsingin Sanomien toimittaja on vienyt kotiinsa tehdyn kotietsinnän korkeimman oikeuden (KKO) arvioitavaksi. KKO järjestää asiassa käsittelyn 20. elokuuta.

STT:n perjantaista uutista ei ole kommentoitu myöskään Puolustusvoimista tai esimerkiksi puolustusministeriöstä.

Alafuzoff on toiminut Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä vuosina 2007-2013, jonka jälkeen hän johti EU:n sotilastiedustelua vuosina 2013-2016.

”Ei kysymyksiä kumppaneilta”

Niinistön mukaan tapaus ei ole tuonut kysymyksiä kansainvälisiltä kumppaneilta.

Hän on aiemmin sanonut, että salaisten tietojen vuotaminen voi vaarantaa yhteistyökuvioita tiedustelutiedon vaihtamisessa.

– Tässä vaiheessa ainakaan minun korviini ei ole tullut mitään ongelmaa muualta.

Onko tapaus herättänyt kysymyksiä kansainvälisissä kumppaneissa?

– Ei ole. Tietysti tämä on tullut reippaammin näkyviin vasta muutaman päivän aikana, mutta minulle ei ole tullut kyselyitä eikä kuulemani mukaan muillekaan suomalaisille.

Niinistö sanoo, että kansalaiset tulevat kuulemaan esitutkinnan tuloksista suunnilleen samaan aikaan kuin hän itsekin.

– Ymmärrän hyvin, että tutkintarauha on nyt täydellinen.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

STT

