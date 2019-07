Presidentti Trump liittyi pidätetyn räppärin tukijoihin ja soitti Ruotsin pääministerille – tarjoaa vapautusta takuita vastaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vetoaa henkilökohtaisesti Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniin, jotta yhdysvaltalaisräppäri Asap Rocky vapautettaisiin ruotsalaisesta vankilasta.

Trump kertoi myöhään perjantaina Suomen aikaa, että oli jutellut asiasta toisen amerikkalaisräppärin, Kanye Westin kanssa.

– Puhuin juuri Kanye Westille hänen ystävänsä Asap Rockyn vangitsemisesta. Aion soittaa Ruotsin hyvin taitavalle pääministerille selvittääkseni, mitä voimme tehdä Asap Rockyn auttamiseksi. Monet haluavat tilanteen ratkeavan pian! Trump tviittasi.

Trump soitti kuin soittikin lauantaina Ruotsin pääministerille. Presidentti kertoi asiasta niin ikään Twitterissä.

– Kävin juuri erittäin hyvän puhelinkeskustelun Stefan Löfvenin kanssa, joka lupasi, että Yhdysvaltain kansalaista Asap Rockyä kohdellaan hyvin. Vastavuoroisesti vakuutin, ettei Asap ole pakoriski ja lupauduin vastaamaan henkilökohtaisesti hänen vapaudestaan takuuta vastaan, Trump kirjoitti.

Ruotsissa oikeuslaitoksessa ei ole käytössä takuujärjestelmää.

Trumpin mukaan valtionpäämiehet keskustelevat uudelleen kahden vuorokauden kuluessa.

Ruotsin pääministeri Löfven kommentoi aiemmin, että presidentti Trump on henkilökohtaisesti kiinnostunut vangituista yhdysvaltalaisista.

– Hän on ilmaissut toiveensa keskustella asiasta, mikä on tietysti hyvä asia, Löfven sanoi ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle.

Pidätys on katutappelun seurausta

Amerikkalainen rap-artisti Asap Rocky eli Rakim Mayers pidätettiin Tukholmassa puhjenneen katutappelun jälkeen 3. päivänä heinäkuuta. Riidan kerrotaan puhjenneen rikotuista kuulokkeista.

Tukholman käräjäoikeus päätti perjantaina, että räppäri pysyy vangittuna vielä viikon. Syyttäjä Daniel Suneson on pyytänyt pidätyksen jatkamista. Sunesonin mukaan epäillyn pahoinpitelyn tutkinta vaatii vielä lisäaikaa. Käräjäoikeuden päätöksessä sanotaan, että syyte on nostettava viimeistään ensi torstaina.

Räppärin juristi Slobodan Jovicic moitti oikeuden päätöstä suhteettomaksi.

Oikeuden mukaan Mayers saattaisi karata ulkomaille ja jättää tulematta mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Perustelut ovat Jovicicin mukaan järjettömät, koska siinä tapauksessa artisti ei voisi koskaan palata Eurooppaan kiinniottamisen pelossa.

Ruotsalaiset poliitikot, kuten ulkoministeri Margot Wallström, ovat muistuttaneet, että oikeuslaitos on itsenäinen, eivätkä ministerit saa sekaantua asiaan ja kertoa mielipiteitään, saati ottaa ihmisiä pois vankeudesta.

– Ruotsissa kaikki ovat lain edessä samanarvoisia, olivatpa he kotoisin muista maista, Löfven sanoi.

Mayers on kuvannut olojaan Kronobergin vankilassa epäinhimillisiksi ja valittanut myös kehnosta ruoasta.

Sosiaalisen median kampanja keräsi satoja tuhansia allekirjoituksia

Kohua herättänyt tapaus on nostattanut Yhdysvalloissa julkkisvetoisen solidaarisuusliikkeen. Muun muassa tosi-tv-tähti, Kanye Westin vaimo, Kim Kardashian West on vedonnut Valkoiseen taloon, jotta se vaatisi 30-vuotiaan artistin vapauttamista.

Yhdysvallat lähetti konsuliasioista vastaavan apulaisulkoministeri Carl Rischin Tukholmaan tapaamaan Mayersia ja Ruotsin ulkoministeriön edustajia.

Sosiaalisessa mediassa leviävään vetoomukseen Mayersin vapauttamiseksi on kertynyt yli 600 000 allekirjoitusta.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1152307567634391041?s=20

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1152577020594917376?s=20

STT

Kuvat: