Promethus-leirillä keskustelut ovat parasta antia

Hiekkatie kiemurtelee pitkän pätkää maantieltä metsän syvyyksiin. Tien päässä pilkottavat punaiset rakennukset ja pihamaalla on sinne tänne ripoteltuja omenapuita. Vihreän kasvillisuuden takana siintää Halslahden selkä. Lähemmäs kesäidylliä on vaikea kuvitella pääsevänsä.

Sauvon Halslahden leirikeskuksesta kuuluu naurua. Menossa on kehupiiri ja yksi kesän Promethus- eli Protu-leireistä.

Viikon mittaisella leirille osallistuu 16 nuorta ympäri Suomea. Vantaalaiselle Sofia Tuhkaselle ja lahtelaiselle Miki Nygrénille osallistuminen Protu-leirille on ollut pitkään selvää. Kumpikin on osallistunut koulussa elämänkatsomustiedon opetukseen.

Tuhkasen ja Nygrénin mukaan parasta antia ovat keskustelut, joita leirillä on paljon. Leirillä käsitellään nuorten elämän ajankohtaisia teemoja, esimerkiksi yhdenvertaisuutta, mediaa, seksuaalisuutta ja yhteiskuntaa. Valmiita vastauksia ei tarjota, vaan tavoitteena on tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta.

Oma merkityksensä on keskustelukulttuurilla, josta sovitaan selvät pelisäännöt jo heti alussa: ketään ei saa loukata ja kaikkien kysymykset otetaan vakavasti.

Miki Nygrénille leiri on tuonut lisää itseluottamusta.

– Uskallan kertoa oman mielipiteeni. Minua on lytätty ala-asteella todella paljon, enkä ole voinut sanoa omaa mielipidettäni tai ottaa kantaa. Täällä on helppo tuoda oma mielipide esille, koska kaikki kuuntelevat kaikkia, Nygrén sanoo.

He toivovat, että useampi tietäisi Protu-leireistä. Leirit saattavat nimittäin herättää vieläkin kysymyksiä ja ennakkoluuloja.

– Kuvitellaan, että tänne tulee vain pakanoita. Ihmiset eivät tiedä, mikä tämä on. He luulevat, että tänne tulevat ateistit, joka kapinoivat rippileiriä vastaan. Mutta totuus on se, että täällä käy monia jotka ovat käyneet tai aikovat käydä rippileirin. Ennakkoluuloja voi olla paljon myös sukulaisilla. Sitten pitää vain yrittää kertoa, mistä täällä on kyse, Tuhkanen sanoo.

Samanlaisia kokemuksia on Nygrénillä.

– Yksi kaveri luuli, että tämä on joku heteroiden käännytysleiri, vaikka hän luki netistäkin, mitä leiri pitää sisällään, Nygren nauraa.

Kummallekin leiri on ollut ikimuistoinen.

– Täällä on ollut upeaa. Itkin jo eilen, kun oli niin onnellinen olo. Olen myös saanut nauraa vatsalihakset kipeänä, Tuhkanen kertoo.

Kaarinalainen Pyry Honkanen ja laukaalainen Peppi Pokkinen innostuivat omasta Protu-leiristään niin, että tie vei vapaaehtoisiksi apuohjaajiksi Sauvon kuvataidenpainotteiselle leirille. Ruotsin opettajan vinkistä leirille ilmoittautuneelle Honkaselle oma leirikokemus oli hyvällä tavalla rankka.

– Täällä saa olla sellainen kuin itse on. Se oli todella voimaannuttava kokemus, Honkanen sanoo.

Erityisesti leirin keskustelukulttuuri oli mielekäs.

– Protun keskustelukulttuuri on sellainen, että jokaisella annetaan aikaa sanoa sanottavansa. Se on eroaa paljon jokapäiväisestä keskustelusta, jossa puhutaan toisten päälle ja koitetaan huutamalla saada oma mielipide kuuluviin. Oli todella siistiä huomata, että keskusteleminen voi olla rauhallista ja mukavaa, Honkanen sanoo.

Pokkiselle omasta leiristä jäi mieleen hyvä leirihenki. Leiriltä jäi myös monia hyviä ystäviä, jotka kuuluvat edelleen elämään. Pokkisen tulevaisuuden suunnitelmissa on työskennellä ihmisten kanssa. Apuohjaajakoulutuksesta saa siihen hyviä eväitä.

– Koulutuksessa keskitytään esimerkiksi siihen, miten vedetään keskusteluja ja miten ohjelmista saadaan tavoitteellisia – sellaisia, että niistä myös osallistujat saavat itselleen jotain. Siihen kuuluu myös ohjelmasuunnittelua, ongelmatilanteiden ratkaisua ja ryhmäyttämisharjoituksia, Pokkinen kertoo.