PS:n kannatus nousukiidossa

Perussuomalaisten kannatus jatkaa vahvassa nousussa, kun taas perinteisten suurten puolueiden suosio on hienoisessa laskussa. Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan perussuomalaisten kannatus on jo 20,7 prosenttia.

Uudet gallup-tiedot aiheuttavat ylimääräisiä keskusteluja kesälomia viettävissä puoluetoimistoissa. Perussuomalaisten nousuputki on poikkeuksellisen kova, jonka syitä varmasti haetaan.

Perussuomalaisten kannatus lähti kovaan nousuun vuodenvaihteessa. Kannatusmuutos alle kymmenestä prosentista yli 20 prosenttiin ei ole mikään pieni piikki. Yleensä nopeaa nousua seuraa kannatuksen hiipuminen, mutta PS:n suosio ei pysähtynyt vaaleihin.

Perussuomalaiset onnistui puhuttamaan kansalaisia vaalien alla tavalla, mihin muut puolueet eivät pystyneet. Maahanmuuttoteemalla nykyisissä olosuhteissa tuskin näin suurta kannatusta kerättiin, mutta ilmastokeskustelu saattoi hyödyttää perussuomalaisia.

Siinä missä muut puolueet löivät pöytään kunnianhimoisia ilmastomuutostavoitteita, perussuomalaiset toppuuttelivat ja puhuivat ilmastovouhotuksesta.

Perinteisten suurten puolueiden kokoomuksen, SDP:n ja keskustan suosio heikkeni. Kokoomus on toisena 16,7 prosentin kannatuksella, ja pääministeripuolue SDP on heti takana 16,5 prosentilla. Kumpikin on kaukana PS:n luvuista.

Keskusta voi huonosti. Kannatus on vajonnut ennätysalas, 12,2 prosenttiin. Syyskuussa valittavalla uudella puheenjohtajalla on täysi työ pitää keskusta suurten puolueiden joukossa.

Uudenlaisesta poliittisesta tilanteesta kertoo myös vihreiden nousu. Puolue on neljänneksi suurin 14 prosentilla.

Vastavoimina ovat entistä vahvemmin perussuomalaiset ja vihreät, kun taas perinteinen jako oikeistoon ja vasemmistoon ei enää samalla tavalla määrittele äänestäjien käyttäytymistä.

Todennäköistä onkin, että kokoomuksesta, SDP:stä ja keskustasta on valunut kannatusta perussuomalaisille ja vihreille. Seuraavat vaalit näyttävät, toteutuvatko uudet ilmiöt myös äänestäjien valinnoissa.