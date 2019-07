Puhelinlankojen laulu hiljenee – Telia purkaa puhelinpylväitä vauhdilla

Lankapuhelinpalvelujen alasajo Telian alueella näkyy puhelinpylväiden purkutöinä. Telia ilmoittaa purkaneensa Suomesta kymmenen vuoden aikana 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä ja arvioi, että niitä on jäämässä jäljelle noin 100 000, palvelemaan esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia.

Puhelinpylväitä on tällä haavaa jäljellä runsaat 400 000. Niistä noin 220 000 on yhteiskäytössä energiayhtiöiden kanssa ja 200 000 Telian omia. Poistettavat pylväät pitää kyllästysaineiden takia käsitellä ongelmajätteenä, kertoo projektipäällikkö Markku Harjula Telian tiedotteessa.

Telia ilmoitti alkuvuonna ajavansa lankapuhelinpalvelunsa alas tämän vuoden aikana. Telialla on historiallisista syistä ollut lankapuhelinliittymiä lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Elisa ja DNA eivät vielä aja verkkoja alas

Tänä vuonna Telian lankapuhelinliittymiä on irtisanottu ja vaihdettu mobiililiittymiin noin 4 000 kappaletta, kertoo yhtiön lankapuhelinliittymien alasajosta vastaava Kari Äikäs.

Äikäs kertoo STT:lle, että Telialla oli vuoden alussa noin 10 000 kuluttajaliittymää. Osa tämän vuoden lakkautetuista liittymistä on irtisanottu tarpeettomina, osa käyttäjistä on vaihtanut pöytä-gsm-puhelimiin.

Lankapuhelimella soitettujen puhelujen osuus Suomen puhelinliikenteestä on laskenut kolmeen prosenttiin. Kuluttajien lisäksi myös yrityskäyttäjät ovat nopeaa tahtia luopumassa perinteisistä lankaliittymistään.

Muista operaattoreista Elisa ei enää myy kuluttajille uusia lankapuhelinliittymiä. DNA:lta lankapuhelinliittymän voi vielä hankkia.

STT

Kuvat: