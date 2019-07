Punta alhaisimmillaan kahteen vuoteen kovan brexitin pelon vuoksi

Kovan linjan brexitin kannattajan Boris Johnsonin valinta Britannian konservatiivipuolueen johtoon ja siten maan pääministeriksi on näkynyt markkinoilla lisääntyneenä pelkona. Punnan kurssi on nyt laskenut alhaisimmalle tasolleen kahteen vuoteen.

Maanantain aikana punta menetti arvostaan yli prosentin suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Neljältä iltapäivällä Suomen aikaa punnan arvo oli reilut 1,2 dollaria, eli noin 1,1 euroa.

Britannian EU-eron nykyinen takaraja odottaa kolmen kuukauden päästä lokakuun lopulla. Jos Britannia ei ole päässyt määräpäivään mennessä EU:n kanssa sopimukseen erotavasta eikä uutta lykkäystä myönnetä, Britannia lentää kertaheitolla hallitsemattomasti ulos EU:sta ja sen vapaasta kaupankäynnistä.

Hallitsematonta kovaa brexitiä pelätään markkinoilla kaoottisena tapahtumana, mutta sillekin löytyy kannattajia poliitikkojen keskuudesta. Britannian uuden ulkoministerin, konservatiivien Dominic Raabin mukaan Britannia on paremmissa asemissa neuvottelemaan ”hyvää sopimusta” kovan brexitin jälkeen, kertoo Guardian.

– Syy tähän on se, että itsenäisenä valtiona olemme vähemmän alttiita EU:n vaatimuksille, Raab kommentoi BBC:n radiohaastattelussa.

Raabin mukaan sopimuksettoman brexitin toteutuminen olisi kuitenkin EU:n ”itsepäisyyden” syytä.

