Putin hehkutti Italian-vierailunsa alla populistista Lega-puoluetta – vastaanottavainen asenne Venäjää kohtaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tänään Roomassa. Putin tapaa vierailunsa aikana paavin ja Italian populistihallinnon.

Putin on hehkuttanut vierailunsa alla Matteo Salvinin johtamaa populistista Lega Nord -puoluetta. Lega on vaatinut Euroopan unionin Venäjän-vastaisten pakotteiden helpottamista. Äärioikeistolainen Salvini on myös useaan otteeseen kertonut ihailevansa Putinia.

Putin on nyt kehunut Salvinia ja Legaa, koska heillä on hänen mielestään vastaanottavainen asenne Venäjää kohtaan.

– He pyrkivät Yhdysvaltojen ja EU:n asettamien Venäjän vastaisten pakotteiden nopeaan poistamiseen, Putin kertoi Corriere della Sera -lehdelle.

Kun Salvinin puolue sai eniten ääniä toukokuun eurovaaleissa, Salvini julkaisi itsestään kuvan, jossa hänen takanaan oli Putinin kuva.

Kremlin mukaan Putin haluaa keskustella vierailun aikana Venäjän ja EU:n suhteista. Tämän lisäksi hän toivoo keskusteluja Syyrian, Ukrainan ja Libyan tilanteista sekä Iranin ydinohjelmasta.

Paaville kylään ennen päättäjien tapaamista

Putin suuntaa tänään Vatikaaniin ennen keskustelujaan pääministeri Giuseppe Conten ja presidentti Sergio Mattarellan kanssa. Hänen on määrä tavata paavi kolmatta kertaa.

Edellisen kerran miehet kohtasivat vuonna 2015. Tuolloin paavi kehotti kaikkia Ukrainan kriisin osapuolia ottamaan rehellisiä askeleita rauhan saavuttamiseksi. Tapaaminen kesti epätavallisen pitkään, 50 minuuttia. Ainoastaan tapaamiset Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa ovat kestäneet tätä pidempään.

Putin ja paavi Franciscus tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2013, kun roomalaiskatolinen kirkko yritti parantaa välejään Venäjän ortodoksikirkon kanssa.

Kirkkojen välejä oli alettu korjata toden teolla vasta vuonna 2009, jolloin Vatikaani ja Moskova palauttivat diplomaattiset suhteet välilleen. Nämä olivat olleet poikki neuvostoajoilta lähtien.

Välien parantumisessa on isona tekijänä myös Moskovan patriarkka Kirillin valtaantulo samaisena vuonna. Kirill oli johtanut tätä ennen vuosikaudet Venäjän ortodoksikirkon diplomaattista osastoa.

Paavia tuskin kutsutaan Venäjälle

Kremlin mukaan Putin ja paavi aikovat keskustella kristinuskon pyhistä paikoista Syyriassa ja niiden suojelemisesta.

Kremlin avustaja Juri Ushakov kertoi keskiviikkona, että tällä hetkellä paavin kutsuminen Venäjälle ei ole esityslistalla.

Varapääministeri Salvini ja hänen varapääministerikollegansa Luigi Di Maio osallistuvat illalla Putinin kunniaksi järjestetylle illalliselle. Illallisen jälkeen Putin tapaa vanhan ystävänsä, maan entisen pääministerin Silvio Berlusconin. Poliittisen uransa sijaan Berlusconi saatetaan tuntea jopa paremmin seksiskandaaleistaan.

Putin kertoi Corrierelle, että häntä ja entistä pääministeriä yhdistää monia vuosia jatkunut ystävyys. Hän myös kuvaili Berlusconia poliitikoksi, jolla on kansainvälinen merkitys.

