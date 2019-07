Putin tapasi Italiassa maan Venäjä-mielistä populistihallintoa

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki torstaina salamavierailun Roomaan, jossa hän tapasi Italian populistihallintoa sekä paavi Franciscuksen. Putin hehkutti vierailunsa alla Matteo Salvinin johtamaa Lega-puoluetta, joka on vaatinut Euroopan unionin Venäjän-vastaisten pakotteiden helpottamista. Äärioikeistolainen Salvini on myös useaan otteeseen kertonut ihailevansa Putinia.

Putin kehui Salvinia ja Legaa vastaanottavaisesta asenteesta Venäjää kohtaan.

– He pyrkivät Yhdysvaltojen ja EU:n asettamien Venäjän vastaisten pakotteiden nopeaan poistamiseen, Putin kertoi Corriere della Sera -lehdelle.

Putin kävi keskusteluja Italian pääministerin Giuseppe Conten ja presidentti Sergio Mattarellan kanssa. Ennen vierailua Kremlistä kerrottiin, että Putin haluaa keskustella vierailun aikana Venäjän ja EU:n suhteista sekä Syyrian, Ukrainan ja Libyan tilanteista ja Iranin ydinohjelmasta.

Lisäksi Putin tapasi vanhan ystävänsä, maan entisen pääministerin Silvio Berlusconin.

Rooman historiallinen keskusta oli tapaamisen ajan suljettu liikenteeltä, ja paikallinen media varoitti mahdollisesta puhelinliikenteen häirinnästä.

Paavi sai taas odottaa

Putin laskeutui Rooman Fiumicinon lentokentälle tunnin myöhässä. Hänen saattueensa ajoi suoraan lentokentältä Vatikaaniin tapaamaan paavi Franciscusta.

Putin on nyt tavannut paavin kolme kertaa ja ollut myöhässä kaikilla kerroilla. Edellisen kerran miehet kohtasivat vuonna 2015, jolloin paavi kehotti kaikkia Ukrainan kriisin osapuolia ottamaan rehellisiä askeleita rauhan saavuttamiseksi. Myös tällä kertaa Ukraina-aihe oli lähellä, sillä paavin on määrä perjantaina tavata Ukrainan katolisen kirkon johtoa. Kremlin mukaan Putin ja paavi aikoivat keskustella kristinuskon pyhistä paikoista Syyriassa ja niiden suojelemisesta.

Paavi on tuskin saamassa kutsua Venäjälle lähiaikoina. Kremlin avustaja Juri Ushakov sanoi keskiviikkona, että kutsu ei ole tällä hetkellä esityslistalla.

STT

