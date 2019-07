Rakkaimmat virteni -kesäkonsertti kuullaan Muurlan kirkossa

Mezzosopraano Hanna-Leena Keinänen ja freelancer-muusikko Miikka Lehtoaho yhdistävät voimansa Rakkaimmat virteni -kesäkonsertissa. Konsertti järjestetään Muurlan kirkossa 7. heinäkuuta. Konsertissa Keinänen toimii solistina ja Lehtoaho puolestaan pianistina.

Keinänen on vuodesta 2011 alkaen ollut Salon seurakunnan kanttorina Kiskon ja Muurlan alueilla. Työnsä ohella hän esiintyy erilaisissa kokoonpanoissa laulajana ja säestäjänä. Hän valmistui Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmasta keväällä 2011.

Myös Lehtoaho on opiskellut kirkkomusiikkia Helsingin Sibelius-Akatemiassa. Sen lisäksi hän on opiskellut pianonsoittoa Kuopion ammattikorkeakoulussa. Hänet tunnetaan paitsi pianistina myös urkurina. Viime vuosina Lehtoaho on saanut huomiota omaperäisen ja raikkaan kirkkomusiikin säveltäjänä. Hän tekee paljon yhteistyötä niin kuorojen ja laulajien kuin lauluyhtyeidenkin kanssa.

Kesäkonsertti järjestetään Muurlan kirkossa 7. heinäkuuta kello 20 alkaen. Konserttiin on vapaa pääsy, mutta ohjelmalehtinen maksaa kymmenen euroa.