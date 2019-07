Ranska otti ohjat IMF:n pääjohtajan etsinnässä – Eurooppalaisesta ehdokkaasta yritetään päästä sopuun lähiaikoina

EU-maat jatkavat keskusteluita eurooppalaisesta ehdokkaasta kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtoon. Taustalähteet arvioivat, että nimestä yritetään päästä sopuun aivan lähiaikoina.

Keskusteluita vetää Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire, joka on kertonut aiemmin tavoittelevansa ratkaisua ennen kuunvaihdetta.

Vielä pari viikkoa sitten valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi EU:n valtiovarainministerien kokouksen jälkeen medialle, että Suomi EU:n puheenjohtajamaana koordinoi keskusteluita yhdessä euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon kanssa.

Yksi syy Suomen jääntiin taka-alalle saattaa olla se, että mahdollisten nimien joukossa on ollut myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Muun muassa Wall Street Journal kirjoitti viime viikolla, että esillä olevien nimien määrä olisi kutistunut neljään. Lehden mukaan esillä ovat olleet Hollannin entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem, euroryhmän portugalilainen puheenjohtaja Centeno, Espanjan talousministeri Nadia Calvino sekä Olli Rehn.

IMF:n pääjohtajan paikka on perinteisesti kuulunut eurooppalaiselle vastineeksi siitä, että Maailmanpankin johtaja on tullut Yhdysvalloista. Nimityspäätöksen tekee IMF:n johtokunta.

Olli Rehn on ollut vaitonainen kiinnostuksestaan tehtävään, eikä halunnut nytkään kommentoida asiaa STT:lle.

Ikäkriteeriä pohditaan vielä

EU-maat jatkavat keskusteluita myös siitä, pitääkö valittavan henkilön olla alle 65-vuotias kuten nykykriteerit määräävät. Iällä saattaa olla merkitystä, sillä nimiruletissa niin ikään pyörivä bulgarialainen Kristalina Georgieva on juuri 65-vuotias.

Financial Times kertoi aiemmin tällä viikolla, että Ranska pohtii, miten ikärajaa voitaisiin keventää.

IMF:n nykyinen pääjohtaja Christine Lagarde aloittaa syksyllä Euroopan keskuspankin pääjohtajana. Hän on kertonut jättävänsä IMF:n 12. syyskuuta, minkä takia seuraajan valinnalla alkaa olla jo kiire.

STT

