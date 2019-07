Ranskassa julkistetaan raportti kädettöminä syntyneistä vauvoista

Ranskassa on määrä julkistaa tänään lääketieteellinen raportti tapauksista, joissa vauvat ovat syntyneet joko ilman käsiä tai heidän kätensä ovat olleet epämuodostuneita.

Vuosituhannen alun jälkeen eri puolilla maata on tullut tietoon kymmeniä tällaisia tapauksia.

Asiaa on tutkinut terveysministeriön asettama komitea. Aiemmat tutkimukset eivät ole tuoneet asiaan selvyyttä, kertoi France24 aiemmin tänä vuonna.

https://www.france24.com/en/20190221-france-baby-babies-born-arm-upper-limb-reduction-defect-remera-spf

STT

