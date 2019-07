Raportti: Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski masentua on huomattavasti korkeampi kuin suomalaisilla

Ruotsalaisten nuorten aikuisten riski masentua on huomattavasti korkeampi kuin heidän suomalaisilla ikätovereillaan, kertoo Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) tiedotteessaan.

Säätiön raportin mukaan EU:n jäsenvaltioista kaikkein suurin riski masentua on naapurivaltioissamme Ruotsissa ja Virossa. Ruotsissa 18-24-vuotiaiden riski sairastua masennukseen on 41 prosenttia ja Virossakin 27 prosenttia. Suomessa riski on noin kuuden prosentin luokkaa.

Ruotsi oli tutkituista maista ainoa, jossa nuoret suhtautuivat tulevaisuuteen pessimistisemmin kuin vanhemmat ikäluokat.

Raportin tiedot masennusriskistä perustuvat eurooppalaisten elämänlaatua vuonna 2016 kartoittaneeseen kyselyyn.

STT

Kuvat: