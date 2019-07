Reetta Hurske yrittää MM-rajaa kotikentällään

Naisurheilijat ovat tähtirooleissa yleisurheilun kotimaisen gp-sarjan kilpailussa Tampereella. Reetta Hurske tavoittelee tänään kotikentällään Dohan MM-kisojen tulosrajaa 12,98, josta hän jäi viikonvaihteessa vain sekunnin sadasosan. Sara Kuivisto pyrkii samaan 800 metrin juoksussa, jossa MM-raja on 2.00,60.

Korkeushyppääjä Ella Junnila on jo selvittänyt Dohan rajan Suomen ennätyksellään 194. Hän saa Tampereella vastustajikseen muiden muassa Jessica Kähärän ja lajin edellisen SE-naisen Linda Sandblomin.’

Nuorten EM-kisoihin valmistautuva Kähärä ylitti hallikaudella 190, ja kesän paras on Turussa hypätty 182. Sandblomin kuluvan kauden paras tulos on toistaiseksi 184.

Pituushyppääjä Taika Koilahti kohensi viikonvaihteessa ennätyksensä 664:ään, jolla hän hypähti kotimaan kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi. Lahden gp-kilpailussa kesäkuun alussa hän venytti myötätuulessa tuloksen 679.

Tampereen kisat alkavat kello 18. Yleisurheiluilta huipentuu miesten keihäänheittoon ja naisten pika-aitoihin. Kello 20.15 alkavaan keihäskilpailuun ovat ilmoittautuneet muiden muassa trinidadilainen olympiavoittaja Keshorn Walcott, Tshekin MM-mitalisti Peter Frydrych ja Dohan rajan ennätyksellään 83,40 ylittänyt Toni Kuusela.

Kello 21.22 alkavassa aitajuoksukilpailussa Hursketta kirittävät 13,11 juossut Matilda Bogdanoff, Unkari Luca Kozak ja Ukrainan Hanna Plotitsina.

