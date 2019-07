Rinne: Al-Holin leirillä olevista monia tutkitaan rikoksista

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan Syyrian al-Holin niin sanotun Isis-leirin tilanteen ratkaisemista vaikeuttaa, että monia leirillä olevia tutkitaan rikoksista.

Rinne sanoo, että Suomi ei voi vain mennä ja hakea ihmisiä pois leiriltä. Hänen mukaansa Syyria ja Irak ovat halunneet pitää itsellään mahdollisuuden tutkia äärijärjestö Isisin aikana tehtyjä rikoksia.

Rinne kommentoi asiaa hallituksen ja EU-komission tapaamisen yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa Helsingin Säätytalolla.

Rinteen mukaan hallitus on pyrkinyt selvittämään tilannetta leirillä. Hän kertoi, että kansainvälisten järjestöjen kanssa on käyty keskusteluja siitä, miten leirillä olevia lapsia voisi auttaa.

Rinne kuvaili tilannetta hyvin monimutkaiseksi muun muassa oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta. Hän sanoi, että ihmisoikeuksia ja Suomen kansainvälisiä sopimuksia täytyy noudattaa, mutta samalla pitää varmistaa turvallisuus Suomessa.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ei ottanut lehdistötilaisuudessa käytännössä lainkaan kantaa al-Holin leiriä koskeviin kysymyksiin.

Suomi isännöi parhaillaan sekä komission vierailua että EU-maiden kilpailukykyministerien epävirallista kokousta.

Komissiolla on tapana vierailla EU:n puheenjohtajamaassa heti kauden alkumetreillä. Komissaarit tapasivat tänään aamupäivällä Suomen hallitusta Säätytalolla.

Ohjelmassa ovat myös presidentti Sauli Niinistön isännöimä lounas Presidentinlinnassa ja vierailu eduskunnassa.

STT

Kuvat: