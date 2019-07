Rinne: Ratkaisu nimivääntöön toivottavasti tämän iltapäivän aikana – EKP-nimitys on vasta välähdellyt keskusteluissa

EU-johtajat ovat palanneet tänään saman katon alle Brysselissä, jossa yritetään päästä ratkaisuun keskeisistä EU-nimityksistä. Pääministeri Antti Rinne (sd.) toivoi ennen kokousta, että ratkaisuun päästäisiin iltapäivän aikana – tämän päivän iltapäivän aikana, hän täydensi.

Kokous on ollut keskeytyksissä eilisestä saakka, koska neuvottelut ajautuivat umpikujaan. EU-johtajat aloittivat huippukokouksensa sunnuntai-iltana ja neuvotteluita jatkettiin yli yön aina maanantaihin puoleenpäivään saakka.

– Toivon, että ei tule yhtä pitkä päivä kuin edellinen. Olisin ollut valmis eilenkin jatkamaan ja tekemään päätöksiä, mutta osa porukasta tuntui sen verran väsyneiltä, että ei ole ehkä tottumusta tähän neuvottelutyöhön, Rinne arveli astellessaan kokoukseen.

Suomalaisittainkin kiinnostava EKP-nimitys on välähdellyt Rinteen mukaan keskustelussa, mutta pääjohtajan paikasta ei ole varsinaisesti neuvoteltu. Rinne kertoo, että nyt keskitytään huippukokouksia johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja EU:n ulkoministerin tehtävään.

EU-maat voivat myös antaa suosituksen Euroopan parlamentille siitä, mistä ryhmästä Euroopan parlamentin puhemies valitaan.

Uusi parlamentti on tänään aloittanut kautensa Strasbourgissa Ranskassa. Puhemiehen valintaa on jo viivytetty tältä päivältä huomiselle, mutta nähtäväksi jää, ehtivätkö EU-johtajat saada päätöksiä huippupaikoista sitä ennen.

Rinteen käsitys on, että hollantilainen Frans Timmermans on yhä vahva ehdokas komission puheenjohtajaksi.

– Tässä on välillä ollut hyvinkin selkeä näkemys siitä, kenestä tulee komission puheenjohtaja. Sitten se on vähän lipunut kauemmas, ja nyt ollaan toivottavasti sellaisessa tilanteessa, että tämän päivän iltapäivän aikana saadaan ratkaistua.

STT

Kuvat: