Rinteen hallitus linjasi: Suomi valmis ottamaan enintään viisi turvapaikanhakijaa Maltalta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti tänään, että Suomi on valmis ottamaan Maltalta enintään viisi turvapaikanhakijaa.

Pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto kertoo STT:lle, että Maltalta otettavat turvapaikanhakijat ovat Välimereltä pelastettuja ihmisiä, jotka ovat saapuneet laivalla Maltalle.

Tehty linjaus on valtioneuvoston tiedotteen mukaan kertaluontoinen. Kyseessä on tuen osoitus Maltalle, joka on joutunut kestämättömään tilanteeseen.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus oli jo aiemmin päättänyt, että Suomi ottaa vastaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettua turvapaikanhakijaa, jotka saapuivat avustuslaivalla Italiaan.

EU-ministerivaliokunta teki Italiaan saapuneita turvapaikanhakijoita koskevan linjauksen kaksi viikkoa sitten. Päätös vahvistettiin eilen pidetyssä hallituksen istunnossa.

Jatkossa Suomi aikoo pidättäytyä ottamasta vastaan sisäisesti siirrettäviä turvapaikanhakijoita, kunnes Euroopan unionissa on sovittu väliaikaisesta sisäisten siirtojen järjestelystä.

EU:n puheenjohtajamaana toimiva Suomi aikoo pikaisesti käynnistää valmistelut turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja koskevan väliaikaisen järjestelyn aikaansaamiseksi.

Väliaikaisella järjestelyllä voitaisiin ennalta sovitulla tavalla siirtää mereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita EU-maiden kesken, kunnes EU:ssa on saatu sovittua pysyvästä järjestelystä.

STT

Kuvat: