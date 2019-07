Robert Mueller raottaa sanaista arkkuaan Venäjä-tutkinnasta – odotettavissa ei kuitenkaan jymy-yllätyksiä

Erikoissyyttäjänä Venäjä-tutkinnassa toiminut Robert Mueller saapuu tänään Yhdysvaltain kongressin kuultavaksi. Kuulemisen on määrä alkaa iltapäivällä Suomen aikaa.

Mueller on aiemmin kommentoinut niukasti tutkintaansa. Toukokuussa Mueller kuitenkin sanoi, että hänen toimistonsa ei voinut sen enempää syyttää presidentti Donald Trumpia oikeuden estämisestä kuin vapauttaa tätä epäilyistä.

Samassa tilaisuudessa Mueller ilmaisi, että kaikki sanottava löytyy hänen yli 400-sivuisesta Venäjä-tutkinnan loppuraportistaan. Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö lähestyi Muelleria alkuviikosta kirjeellä, jossa erikoissyyttäjää pyydetään pitäytymään ainoastaan raportin sisällössä.

Kuulemisesta ei odotetakaan liutaa uusia paljastuksia, vaan pikemmin kongressiedustajien uskotaan keskittävän voimansa raportin keskeisten löydösten alleviivaamiseen.

Valiokuntien kongressiedustajia kiinnostanevat ainakin Trumpiin kohdistuneet väitteet oikeuden estämisestä sekä Trumpin vaalikampanjan ja Venäjän väliset yhteydet. Mueller on alleviivannut, ettei istuvaa presidenttiä voida syyttää rikoksesta. Demokraatteja kiinnostanee, olisivatko Trumpin toimet johtaneet syytteeseen, jollei hän olisi ollut presidentti.

Venäjä-tutkinta johti yli 30 syytteeseen tai tuomioon

Mueller alkoi johtaa Venäjä-tutkintaa pian sen jälkeen, kun Trump erotti liittovaltion poliisin FBI:n päällikön James Comeyn. Venäjä-tutkinta etsi vastausta siihen, syyllistyikö Trumpin vaalikampanja vehkeilyyn Venäjän kanssa.

Väitteen tueksi ei löydetty näyttöä. Tutkinta kuitenkin vahvisti useiden venäläisten yrittäneen vaikuttaa vaalitulokseen muun muassa häirinnän ja hakkeroinnin avulla.

Trumpin kampanja hyödynsi venäläisten toimia demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin mustamaalaamiseen.

Muellerin tutkinta johti yli 30 ihmisen syyttämiseen tai tuomitsemiseen. Trumpin lähipiiristä vankilatuomion saivat muun muassa hänen entinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort sekä hänen asianajajansa Michael Cohen.

