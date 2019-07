Royal Caribbean tilasi kolmannen Icon-aluksen Turun telakalta

Risteilymatkanjärjestäjä Royal Caribbean ja Meyer Turun telakka ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen Icon-luokan risteilylaivan rakentamisesta. Nyt tilattu uusi alus on määrä toimittaa keväällä 2025.

Ensimmäisen, aiemmin tilatun Icon-aluksen rakentaminen alkaa Turun telakalla ensi keväänä. Kaksi ensimmäistä Icon-alusta on määrä luovuttaa Turusta vuosina 2022 ja 2024.

Icon-aluksissa käytetään polttokennoteknologiaa, ja ne hyödyntävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Ne ovat noin 200 000 bruttovetoisuustonnin risteilylaivoja, joihin tulee tilaa noin 5 000 matkustajalle.

Kooltaan ne ovat hiukan pienempiä kuin noin 225 000 bruttovetoisuustonnin risteilijät Oasis ja Allure of the Seas, jotka Turun telakka sai valmiiksi vuosina 2009 ja 2010.

Kolmannen aluksen tilaussopimuksen rahoitusjärjestelyt ovat vielä avoinna, ja sen tilaushintaa ei julkistettu.

Päästöjä vähennetään risteilyilläkin

Royal Caribbean Cruisesin laivatilauksista vastaava johtaja Harri Kulovaara totesi, että Icon-alusten suunnittelu etenee hyvin Turun telakalla. Aluksilla määritellään uudelleen, millainen moderni risteilyalus on, hän sanoi.

– Ympäristöystävällisyys, kestävyys ja päästöjen vähentäminen ovat olleet keskiössä Iconin suunnittelussa, Kulovaara kuvasi.

Turun telakka on jo pitkään rakentanut risteilyaluksia Royal Caribbeanille.

– Icon III laajentaa tilauskirjamme ulottumaan vuoteen 2025, mikä antaa telakalle ja suomalaiselle laivanrakennusklusterille pitkän kasvun näkymän. Tarvitsemme tätä pitkää tilauskirjaa, jotta voimme valmistautua tulevaisuuden usein valtio-omisteiseen kilpailuun, kiitteli Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer.

Royal Caribbean -konserniin kuuluu kaikkiaan kuusi risteilyjärjestäjää, joilla on yhteensä 43 alusta.

