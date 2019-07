Ruisrockin keikkansa peruneen Travis Scottin tuuraajankin keikka peruuntui – solistit jäivät jumiin Frankfurtin lentokentälle

Ruisrockin pääesiintyjiin kuuluneen rap-artisti Travis Scottin tuuraajaksi eilen kiinnitetyn hiphop-trio Migosin esiintyminen Ruisrockissa on peruuntunut, festivaali kertoo. Migosin oli määrä esiintyä sunnuntai-iltana festivaalin suurimmalla lavalla.

Bändin tekninen henkilökunta saapui Ruisrockin tiedotteen mukaan Turun Ruissaloon aamulla, mutta kolme solistia jäi jumiin Frankfurtin lentokentälle lentokoneen teknisten ongelmien vuoksi.

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo, että sekä Ruisrock että artistin edustajat yrittivät etsiä solisteille viimeiseen asti lentokonetta ja lentäjää, jotta heidät saataisiin Suomeen.

– Aika ei riittänyt. Nyt tunnelma on äärimmäisen apea, Niemelä kuvaili STT:lle hieman ennen puolta yhtätoista illalla.

Migosin esiintymisen oli tarkoitus alkaa kello 22.30. Niemelän mukaan Migosin peruuntuminen tarkoittaa sitä, että festivaali loppuu jo aiemmin.

Niemelä kertoo Ruisrockin saaneen lauantaina virallisen tiedon Travis Scottin konsertin peruuntumisesta. Syyksi artisti ilmoitti logistiikkaongelmat.

Scott on aiemmin perunut Suomen-keikkansa myös Tampereen Blockfestissa vuosina 2016 ja 2018. Viimeksi syynä oli Blockfestin mukaan Scottin esiintyminen MTV Video Music Awards -palkintogaalassa.

Scott esiintyi Ruisrockissa vuonna 2017.

