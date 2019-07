Ruisrockin pääesiintyjiin kuuluva Travis Scott perui keikkansa, promoottori harmittelee ja pahoittelee

Yhdysvaltalainen rap-artisti Travis Scott on perunut sunnuntain esiintymisensä Ruisrockissa, festivaali kertoo tiedotteessa. Festivaalin pääesiintyjiin kuuluvan Scottin tilalla esiintyy hiphop-trio Migos.

Ruisrockin mukaan peruminen johtuu logistisista syistä. Scottin piti esiintyä sunnuntain viimeisenä esiintyjänä Niittylavalla.

– Olen äärimmäisen harmissani, että Travis Scottin esiintymisen kanssa kävi näin. Erityisesti haluan pahoitella tilannetta meidän yleisöllemme, joka on odottanut keikkaa kovasti. Peruuntuminen ei johdu millään tavalla Ruisrockista, vaan olemme ainoastaan saaneet perusteluiksi logistiset syyt. Olen kuitenkin iloinen, että tällä supernopealla aikataululla saatiin näin kova korvaaja paikalle, sanoo festivaalin promoottori Mikko Niemelä tiedotteessa.

Sunnuntain päivälipusta on mahdollista saada rahat takaisin, jos sitä ei käytä, Ruisrock kertoo. Asiasta voi olla yhteydessä Ruisrockin virallisesta lippukaupasta vastaavaan Tikettiin maanantaista alkaen. Kahden ja kolmen päivän lipuista rahoja ei palauteta.

Ruisrock sai vihiä peruutuksesta jo perjantaina

Ruisrock kertoo Facebookissa saaneensa perumisesta vihiä perjantaina, jolloin aloitettiin varuilta korvaavan esiintyjän etsiminen.

– Lopullinen varmistus tuli tänään lauantaina iltapäivällä Travis Scottin edustajilta, Ruisrock kertoo.

Scott on aiemmin perunut Suomen-esiintymisensä myös Tampereen Blockfest-festivaaleilla vuosina 2016 ja 2018. Syynä viimevuotiselle perumiselle oli Blockfestin mukaan Scottin esiintyminen toisessa tilaisuudessa, MTV Video Music Awards -palkintogaalassa.

– Kyseessä on pöyristyttävä ja täysin Blockfestista riippumaton tilanne, joka sattui myös pari vuotta sitten Reading & Leeds -festivaaleille ja on hyvin harmillinen kaikille osapuolille, kommentoi neuvotteluosapuolena toimineen Live Nationin edustaja Valter Filosof tuolloin Blockfestin Facebook-sivuilla.

Scott esiintyi Ruisrockissa vuonna 2017.

https://www.facebook.com/ruisrock/

https://www.facebook.com/Blockfest/photos/a.418636825546/10155876971320547/?type=3&theater

STT

Kuvat: