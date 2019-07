Rumpalinakin kunnostautunut Ruusuvuori tähtää ammattilaishuipulle – ”Varmaan rytmitajusta on apua tennikseenkin”

Viime huhtikuussa 20 vuotta täyttänyt Emil Ruusuvuori elää unelmaansa tennisammattilaisuutensa alkutaipaleella.

Viitisen vuotta sitten hän kärsi kolmesta selän rasitusmurtumasta. Sitten hän nousi juniorien maailmanlistan neloseksi.

Ruusuvuori harppoo miesten sarjassa muutaman makean turnausvoiton myötä parhaassa nosteessaan ATP-rankingilla 246.

– Pitää lyödä lähemmäksi viivoja, kovempaa ja useammin. Se on aika raakaa, mutta on vaan pakko pystyä siihen, Ruusuvuori mottoaa.

Rytmitaju auttaa pelissä

Helsingin Töölöstä kotoisin oleva Ruusuvuori sai kipinän lajiinsa kuin vahingossa 15 vuotta sitten.

– Olimme äidin kanssa pelaamassa sulkapalloa Kisahallissa. Ensimmäinen valmentajani Mika Muilu tuli kysymään, että näyttää olevan jonkinlaista pallosilmää. Että haluatko tulla kokeilemaan tennistä.

Pian Meilahden kuplahalli tuli enemmän kuin tutuksi. Rumpujensoittokin kiinnosti niin paljon, että pari vuotta sujui 12-13 vuoden iässä Pop-Jazz -konservatoriossa.

– Varmaan rytmitajusta on apua tennikseenkin.

Isänsä peruja Ruusuvuori nimeää suosikkirumpalikseen Kingston Wallin taitavan Sami Kuoppamäen.

– Oma musiikkimakuni on taas kallellaan räppiin. Eminem ja sellaiset, Ruusuvuori kuvaa.

Kiekkoilijoita ja futareita

Koulukavereina Ruusuvuorta siivitti ammattiurheilijaksi muutama muukin tähtilupaus. Heitä olivat muun muassa jääkiekkoilijat Kristian Vesalainen (Manitoba Moose/AHL), Henri Jokiharju (Buffalo Sabres) ja jalkapalloilija Eetu Vertainen (HJK).

– Nuorena kokeilin muitakin lajeja. Tennikseen laitettiin aikaa parikin tuntia päivässä.

Tennismaailman idolit löytyivät nopeasti, ja he ovat pysyneet johtotähtinä.

– Suomalaisista Jarkko Nieminen oli se pelaaja, kun näin hänet kilpailevan Suomessa. Ulkomaisista (Rafael) Nadal ja Roger (Federer) taas kiinnostivat eniten. Heitä seuraan edelleen, Niemisen tutoroinnista nauttiva Ruusuvuori tiivistää.

Vastoinkäymisiä kokeneena hän ei ole maalaillut auvoisaa tulevaisuutta. Loukkaantumisten väistyttyä tulokset ovat pönkittäneet itseluottamusta.

– Onnistuin viimeisenä juniorivuotena grand slameissa niin, että ylsin kauden päätteeksi Masters-turnaukseen ja voitin sen, vieläpä Talin ITF-kisan, Ruusuvuori kertaa käännekohtaansa.

Grand slamit kiikarissa

Ruusuvuori tietää, että saavuttaakseen tavoitteensa hänen on petrattava fysiikkaa. Pelirutiinikin kasvattaa. Sitä hän ammentaa Tampereen turnauksen jälkeen debytoimalla Saksassa Düsseldorfin liigajoukkueessa.

– Siellä on myös paljon hyviä harjoitusvastustajia, Ruusuvuori kehuu.

Moottorina nuorella tennistaiturilla toimii tuttu tausta.

– Voittaminen on aika siistiä. Pienestä asti olen vihannut häviämistä korttipelejä myöten.

Tavoitteet siintävät selkeinä.

-Tähtään, että seuraavan vuoden aikana pystyisin pelaamaan grand slameja. Ranking pitää saada top-100:aan, sitten siitä mielellään top-50:een.

STT

Kuvat: