Ruotsi ja Britannia pohjustavat yhteistä hävittäjähanketta

Ruotsin ja Britannian puolustusministerit ovat perjantaina allekirjoittaneet aiesopimuksen selvittää mahdollisuudet yhteisen hävittäjähankkeen aloittamiseen. Kymmenvuotinen sopimus ei velvoita osapuolia muuhun kuin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Hävittäjähanke ilahduttaa Ruotsin JAS Gripeniä rakentavaa Saabia, joka toivoo siltä lisävauhtia tulevien hävittäjäsukupolvien kehittämiseen.

– Tämä sopimus on meille täydellinen, iloitsi toimitusjohtaja Håkan Buskhe.

Yhteisen hankkeen ensimmäinen vaihe on selvitys, jonka on määrä valmistua ensi vuoden syksyllä.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan Britannia on Ruotsille luonteva yhteistyökumppani.

– Britannia ja Ruotsi voivat tukea toisiaan uuden teknologian kehityksessä ja jakaa työn kustannuksia, sanoi Hultqvist.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/sverige-och-storbritannien-undertecknar-avtal-om-utveckling-av-framtida-stridsflygsformaga/

STT

Kuvat: