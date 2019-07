Ruotsin lentoturman tutkinta voi kestää vuoden – koneessa ei ollut mustaa laatikkoa

Ruotsissa yhdeksän kuolonuhria vaatineen lentoturman tutkinta saattaa kestää jopa vuoden, kertoo Ruotsin uutistoimisto TT. Tapausta on alkanut länsinaapurissa selvittää Statens haverikommission, joka vastaa Suomen Onnettomuustutkintakeskusta.

Uumajassa sunnuntaina sattuneen maahansyöksyn tutkintaa vaikeuttaa osaltaan se, että lentokoneessa ei ollut niin kutsuttua mustaa laatikkoa. Tällainen laite tallentaa lentokoneen tapahtumia.

Viranomaiset ovat tehneet Ruotsissa turman ensimmäisiä tutkimuksia muun muassa haastattelemalla silminnäkijöitä sekä tutkimalla murskautuneen koneen hylkyä.

Näistä lähteistä ei kuitenkaan saada tietoa siitä, mitä koneen lentäjä oli tehnyt ennen sen putoamista, tai mikä oli koneen moottorin kunto, muistutti Ruotsin onnettomuustutkintakeskuksen osastopäällikkö Peter Swaffer.

Haverikommission ilmoitti, että lentokoneen pudotessa sen kumpikaan siipi ei ollut irronnut ilmassa. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan oli vaikuttanut siltä, että koneen pudotessa vain toinen sen siivistä oli kiinni koneessa.

Uhrit laskuvarjohyppääjiä

Kaikki koneessa olleet yhdeksän laskuvarjohyppääjää kuolivat, kun heitä kuljettanut GippsAero GA8 Airvan -tyyppinen lentokone putosi joen saareen Uumajassa sunnuntaina iltapäivällä. Kone oli lähtenyt lentoon Uumajasta hieman aiemmin.

Matkustajalistan perusteella kaikki uhrit olivat paikallisia asukkaita ja Ruotsin kansalaisia.

TT:n mukaan turma on Ruotsissa tapahtuneista lento-onnettomuuksista seitsemänneksi pahin. Siviili-ilmailussa tapahtuneista onnettomuuksista se on viidenneksi pahin.

Ruotsin laskuvarjohyppääjien liiton puheenjohtaja Per-Olov Humla sanoi, että kyseessä oli vakavin onnettomuus, mitä Ruotsin laskuvarjohyppytoiminnassa on koskaan tapahtunut.

Turmakone oli valmistettu Australiassa. Swafferin mukaan tutkinnassa saatetaan joutua hakemaan lentokonetta koskevaa lisätietoa sen valmistajalta.

STT

