S-Pankki: Kolmen kuukauden euribor pysyy alle nollassa vielä neljä vuotta

Korot pysyvät erittäin alhaalla paljon odotettua pitempään, arvioi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. Hänen mukaansa keskuspankki laskee korkojaan todennäköisemmin kuin nostaa niitä.

– Markkinoilla hinnoitellaan, että yleisesti viitekorkona käytetty kolmen kuukauden euribor nousisi nollan yläpuolelle vasta vuoden 2023 lopulla. Vielä vuoden alussa nollarajan odotettiin ylittyvän tämän vuoden aikana, Suominen kertoo tiedotteessa.

Euroopan keskuspankin EKP:n ohjauskorko on tällä hetkellä nollassa ja talletuskorko 0,4 prosenttia miinuksella. Euriborit ovat lyhyitä markkinakorkoja, jotka seuraavat ohjauskoron liikkeitä. Kolmen kuukauden euribor on tällä hetkellä vajaat 0,4 prosenttia miinuksella ja 12 kuukauden euribor runsaat 0,3 prosenttia miinuksella.

Suomisen mukaan euroalueen talouden kasvuhuippu on tällä erää ohitettu, mutta silti korot ovat alhaalla.

– Talouden vaisuus pakottaa keskuspankit jatkamaan yhä supermatalien korkojen tiellä, Suominen sanoo.

Matalat korot tukevat taloutta ja houkuttelevat sijoittajia kohteisiin, joissa on korkoja suurempi riski. Vähäriskisistä korkotuotteista ei saa tuottoja pitkään aikaan.

Suomisen mukaan myös kotitaloudet ovat todenneet korkojen pysyvän alhaalla. Tämä on toisaalta kiihdyttänyt asuntolainojen nostoa, mutta johtanut myös yhdistelmärahastojen suosion kasvuun, kun pankkitililtä ei tuottoja ole luvassa pitkään aikaan.

– Elleivät rahoitusmarkkinat painu selvään alamäkeen, on odotettavissa, että rahastojen suosio nousee edelleen, Suominen ennustaa.

Lähes 20 000 uutta sijoittajaa

Sekä korko- että osakemarkkinoille sijoittavat yhdistelmärahastot keräsivät huhti-kesäkuussa lähes 20 000 uutta sijoittajaa, ilmenee S-Pankin selvityksestä. Tahti oli kiivainta sitten vuoden 2017 lopun. Pankin mukaan taustalla on matalien korkojen lisäksi osake- ja joukkolainamarkkinoiden hyvä kehitys.

Suomessa on noin miljoona rahastosäästäjää. Joka kolmas rahastosäästäjä säästää yhdistelmärahastoihin.

STT

Kuvat: