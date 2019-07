Sähköpotkulaudat poistuvat Turun katukuvasta Ruisrockin ajaksi

Yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokraava Voi poistaa sähköpotkulaudat käytöstä Ruisrockin ajaksi Turun kaupungin alueelta. Sähköpotkulaudat siirretään varastoon turvallisuussyistä, yritys tiedottaa. Potkulaudat kerätään kaduilta torstai-iltana, ja ne palautetaan käyttöön maanantaina.

– Olemme havainneet, että suurten festivaalien yhteydessä sähköpotkulautojen käyttöön liittyvät lieveilmiöt yleistyvät. Näemmekin, että on vastuullista poistaa skuutit käytöstä Ruisrockin ajaksi, Voin Suomen markkinointipäällikkö Mathias Soini sanoo tiedotteessa.

Turussa on käytössä satoja Voin sähköpotkulautoja. Yritys on poistanut lautoja käytöstä muissakin kaupungeissa festivaalien aikana.

– Julkaisemme kesän aikana virtuaalisen sähköpotkulautakoulun, jossa käyttäjät oppivat muun muassa liikennesääntöjä ja pysäköimään oikein. Lisäksi olemme viikoittain läsnä katukuvassa kertomassa ihmisille, miten laitteita käytetään turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti, Soini kertoo tiedotteessa.

Turvallisuus huolettaa

Sähköpotkulautojen turvallisuuskysymykset ovat herättäneet huolta meillä ja maailmalla. Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan iso osa suomalaisista on huolissaan lautojen turvallisuudesta. Yli kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että uudet kulkutavat kuten sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia.

Kesäkuussa 25-vuotias sähköpotkulautailija kuoli Pariisissa, kun pakettiauto törmäsi häneen. Ranskassa sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat lisääntyneet, ja sähköpotkulaudoilla ajamiseen on ehdotettu erillistä lupaa.

Ruotsissa mies törmäsi toukokuussa sähköpotkulaudalla autoon ja kuoli. Tutkijat ovat olleet huolissaan siitä, että monet sähköpotkulaudat kulkevat kovempaa kuin niiden pitäisi. Lisäksi vain harva kuski käyttää kypärää.

Suomessa vuokrattavia sähköpotkulautoja on Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

STT

Kuvat: