Sairaalaan iho-oireiden vuoksi joutunut Navalnyi saattoi altistua kemikaalille

Eilen vakavan terveysoireen vuoksi sairaalaan joutunut Aleksei Navalnyi saattoi lääkärin mukaan altistua ”tuntemattomalle kemikaalille”.

Vankilasta sairaalaan viedyn venäläisen oppositiojohtajan henkilääkärin Anastassia Vassilievan mukaan poliitikon kaulan, niskan, kyynärpäiden ja ylävartalon alueille nousi paiseita. Lisäksi hänen silmänsä olivat turvoksissa.

– Emme voi rajata syiden ulkopuolelle sitä, että hänen ihonsa olisi altistunut myrkylle. Hänen ihonsa on voinut vahingoittua sivullisen toimittamasta tuntemattomasta kemikaalista, Vassileva sanoi.

Navalnyin edustajan mukaan oppositiojohtajan uskotaan saaneen vakavan allergisen reaktion ollessaan vangittuna. Lääkäri Vassileva tähdentää, ettei Navalnyi ole kärsinyt aiemmin allergioista. Venäläispoliitikon tiedottajan Kira Jarmyshin mukaan allergisen reaktion aiheuttajaa ei ole pystytty yksilöimään.

Poliisi valvoo sairasvuodetta

Tiedottajan mukaan Navalnyi on osastolla poliisin valvonnassa.

– Hän saa tarvitsemaansa hoitoa, Jarmysh sanoi.

Navalnyille määrättiin viime viikolla 30 päivää vankeutta. Navalnyin tuomio liittyy mielenosoituksiin, joita Moskovassa on järjestetty reilujen paikallisvaalien puolesta. 43-vuotias Navalnyi on istunut useita lyhyitä vankilatuomioita protestiensa vuoksi. Hänen piti asettua presidentti Vladimir Putinin vastaehdokkaaksi viime vuoden vaaleissa, mutta Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan hän ei voinut asettua ehdolle kavallustuomion vuoksi. Hänen kannattajansa ovat pitäneet rikostuomioita poliittisina.

Kaksi vuotta sitten Navalnyi joutui kadulla hyökkäyksen kohteeksi. Poliitikko kävi leikkauksessa Espanjassa, koska hän liki menetti näkönsä toisesta silmästään.

Sama selli, samat oireet

Navalnyin entinen kampanjapäällikkö toppuuttelee puhetta salajuonesta. Leonid Volkov sanoo, että hän kärsi samanlaisista oireista kuukausi sitten istuessaan tuomiota protestilakien uhmaamisesta. Volkov penäsi Twitterissä vankilan puhtausvaatimusten perinpohjaista tarkastelua.

Navalnyin sairastuminen ajoittui samaksi viikonlopuksi, kun Moskovan lauantaisissa mielenosoituksissa pidätettiin lähes 1 400 ihmistä, mistä kertoi tarkkailujärjestö. Kyseessä on suurin protesteihin kohdistunut tehoisku vuosiin.

Mielenosoituksissa vastustettiin päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Noin 3 500 ihmistä osallistui luvattomiin mielenosoituksiin.

Myös toimittaja ja kirjailija Ville Ropponen kertoi Facebookissa tulleensa pidätetyksi mielenosoituksissa. Ropposen mukaan syynä oli paikalla olo.

– He veivät minut kalteriautossa kolme varttia Moskovan ulkopuolelle ja päästivät. Muut pidätetyt jäivät mielivaltaisesti kiinniotetuiksi, Ropponen kirjoittaa.

STT

