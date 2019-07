Sairaanhoitopiiri ryhtyy ambulanssikuskiksi

Sairaankuljetus vaihtuu Salossa ja Kemiönsaarella yksityisestä ostopalvelusta sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Päätös yllätti Med Group Oy:n.

– Emme ymmärrä, miksi sairaanhoitopiiri on päättänyt näin. Yhteistyömme on sujunut tähän asti hyvin, ja piiri on ollut toimintaamme tyytyväinen, ensihoidon palvelujohtaja Laura Riski Med Groupista ihmettelee.

Valtakunnallinen hoiva-alan konserni on huolehtinut sairaankuljetuksista Kemiönsaarella yli kymmenen vuotta ja Salossa yli kuusi vuotta. Laura Riski asuu Salossa ja tuntee seudun.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt hankkia kuusi ambulanssia ja palkata ensihoitoon liki viisikymmentä hoitajaa. Med Groupissa on samaan aikaan aloitettu yt-neuvottelut, jotka koskevat Salon alueella yli kolmeakymmentä työntekijää.

Ensihoito on yhä polttava ja arka aihe niin kuin se on ollut koko vuosikymmenen.

Sairaankuljetus on perinteisesti ollut Suomessa yksityistä yritystoimintaa. Vielä kymmenisen vuotta sitten suurin osa kunnista osti ensihoidon palveluja suoraan paikallisilta ambulanssifirmoilta. Yrityksiä oli parisataa.

Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Siinä vastuu ensihoidon järjestämisestä siirtyi kunnilta kahdellekymmenelle sairaanhoitopiirille. Ne jakoivat maakunnat ensihoitoalueisiin, jotka avattiin tarjouskilpailuille.

Lain valmistelu oli kestänyt vuosikausia. Ambulanssiyrittäjät vastustivat kiivaasti. Markkinoille kasvoi valtakunnallisia ensihoitokonserneja. Vantaalainen Med Group oli yksi suurista – ellei peräti suurin. Salo kiinnosti muitakin kuin Med Groupia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sai Salon ja Kemiönsaaren ensihoitoalueesta syksyllä 2013 viisi tarjousta, kun 1980-luvulta asti ambulanssipalveluja tarjonnut Salon Sairaankuljetus Ky oli mennyt konkurssiin. Med Group voitti kilpailun, johon osallistuivat myös 9Lives Oy, Falck Ensihoito Oy, FinnRescue Oy ja HES Hoiva Oy.

Sopimus oli muotoa 3+1+1 vuotta. Optiovuodet on käytetty, ja sopimus päättyy tämän vuoden lopussa.

Ensihoidosta Varsinais-Suomessa vastaa sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos EPLL. Liikelaitoksen johtokunta päätti 11. huhtikuuta, että piiri lisää omaa toimintaansa ensihoidossa ja vähentää ostopalveluita yhtä paljon.

Päätös oli ympäripyöreä: ”oman toiminnan osuutta kasvatetaan noin viidellä yksiköllä”.

Sairaanhoitopiirin hallitus puuttui peliin ja käytti otto-oikeuttaan. Hallituksessa istuu kolme salolaista kaupunginvaltuutettua: Ulla Huittinen (kesk.), Simo Paassilta (sd.) ja Jerina Wallius (kok.).

– Johtokunnan päätöksestä ei saanut selvää, mitä siellä oli oikeasti päätetty, Huittinen sanoo.

– Otto-oikeuden käyttäminen on erittäin harvinaista. Sitä ei juuri käytetä, Paassilta tietää.

– Virkamiehet olivat keskenään päättäneet, ettei sitä tuoda hallitukseen, Wallius arvostelee.

Hallitus palautti asian äänestysten jälkeen takaisin EPLL:n johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta teki uuden päätöksen 16. toukokuuta. Aiempi ”noin viisi yksikköä” korjattiin äänestyksen jälkeen muotoon ”4–6 yksikköä.”

Valmistelu sairaanhoitopiirissä etenee. Tarjouskilpailu kuudesta ambulanssista alustoineen, koritöineen ja huoltopalveluineen on avattu. Autot maksavat toista miljoonaa euroa. Tarjouspyyntö sisältää lisäksi optiot kahdesta ambulanssista.

EPLL kiirehtii samanaikaisesti ”mahdollisimman oikeanlaisten ammattilaisten” rekrytoimista. Ensihoitajia, sairaanhoitajia ja lähihoitajia tarvitaan yhteensä 47. Esimiestehtävien vakansseista päätetään myöhemmin.

Kiskolainen kokoomuspoliitikko Jerina Wallius sanoo olevansa erittäin pettynyt.

– Yksityinen on hoitanut palvelun todella hyvin. Päätösten pitäisi perustua lukuihin ja tosiasioihin, mutta tämä päätös ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että näin on vain päätetty. Jos joku asia toimii hyvin, niin miksi sitä mennään muuttamaan?

Walliuksen mielestä päätöstä ei voi perustella sen paremmin taloudellisuudella kuin laadullakaan.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen muistuttaa, että valtakunnallisen linjauksen mukaan ensihoito on viranomaistoimintaa.

– Se peruste ei ole muuttunut mihinkään, vaikka sote meni nurin. Meillä ei ole mitään pahaa sanottavaa yksityisestä sairaankuljetuksesta, päinvastoin. Yhteistyö on ollut erinomaista, mutta ensihoidon säätely ja ohjaus on helpompaa, kun se on omissa käsissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä kaksi omaa ambulanssia, toinen Nauvossa ja toinen Taivassalossa.

– Meidän oma toimintamme on nyt niin pientä, ettei se ole kustannustehokasta. On paljon parempi, että meillä on muutama yksikkö enemmän, Rantanen perustelee.

Moni sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoidon jo kokonaan julkisena palveluna.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirjoissa ei ole mainittu, mitä ensihoitoalueita päätös ostopalvelun lakkauttamisesta koskee. Sen ovat ratkaisseet virkamiehet.

Med Group on aloittanut yt-neuvottelut 57 työntekijän kanssa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Heistä 34 työskentelee Salossa ja Kemiönsaarella.

– Jos hyvin menee, voimme saada korvaavaa toimintaa muilta alueilta, Laura Riski sanoo.

Tarjouskilpailut ratkeavat elokuussa.

Sairaanhoitopiirin päätös vaikuttaa ensihoitoon myös Somerolla. Sairaankuljetus Maavirta Oy on hoitanut ambulanssikyydit Somerolla Med Groupin alihankkijana, mutta nyt yhteistyökumppanit ottelevat tarjouskilpailussa toisiaan vastaan.

Yrittäjä Tuomo Maavirran mukaan Maavirta on liittoutunut kahden ambulanssiyrityksen kanssa ryhmittymäksi, joka tekee sairaanhoitopiirille tarjousta Auran, Loimaan ja Someron alueiden ensihoitopalveluista.

Yksi nopeimmista

sairaanhoitopiiri asettaa omalle alueelleen minuuttirajat, missä ajassa potilas pitäisi tavoittaa esimerkiksi taajamassa tai asutulla maaseudulla. Ambulanssin saapumisajoissa on Suomessa suuria alueellisia eroja.

Varsinais-Suomessa ensihoito on yksi maamme nopeimmista. Viime vuonna ambulanssit saapuivat perille tavoiteajassa sekä kiireellisissä A- ja B-tehtävissä että kiireettömissä C- ja D-tehtävissä.