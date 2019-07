Sairauslomalta askel kerrallaan palaileva al-Taee myöntää virheen painavan edelleen: Minun ei olisi pitänyt salata

Levollisin mielin ja varovaisin askelin. Näin kertoo SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee palailevansa pikkuhiljaa töihin sairauslomaltaan. Masennuksesta toipumista auttoi, kun hän ymmärsi haluavansa jatkaa kansanedustajana täydet neljä vuotta, vasta silloin on valtakirja ansaittu.

– Ajattelin, että täytyy toipua ja palata takaisin sataprosenttisena, mutta se ei ollutkaan niin helppoa ja nopeaa, vaan hidasta ja kivuliasta, al-Taee sanoo STT:lle eduskunnan kuppilassa.

Ennen eilen päättynyttä sairauslomaansa al-Taee nousi otsikoihin vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia. Hän kiisti aluksi kirjoitusten aitouden ja kutsui niitä mustamaalausyritykseksi. Huhtikuun lopulla hän myönsi vuosien takaisten kirjoitusten olevan aitoja ja pyysi niitä anteeksi. Hän joutui sairaalahoitoon huhtikuun lopulla, ja vapun jälkeen hän jäi sairauslomalle.

”Siinä kohtaa tuntui kamalalta”

Kirjoituksissa al-Taee puhui epäkorrektisti muun muassa sunnimuslimeista, homoista, somaleista ja juutalaisista.

– Kyllä minua edelleen painaa se virhe, minkä tein. Minun ei olisi pitänyt salata. Olisi pitänyt sanoa, että nämä ovat minun tekstejäni, mutta en tunnista itseäni niistä. Jos voisin palata taakse päin, sanoisin noin. Minun olisi pitänyt avoimesti kertoa, että tämä on minun taustani.

Miksi sitten salasit?

– Koska olin tehnyt aivan kaikkeni irtautuakseni kaikesta siitä, mikä oli tehnyt minusta vihaisen. Siinä kohtaa tuntui kamalalta, että joku oli mennyt tonkimaan vuosia vanhoja Facebook-päivityksiä, järjestellyt ne siihen eteeni. Olin aivan häkeltynyt, kun näin ne. En osannut varoittaa ihmisiä. Ajattelin, että se Hussein ei ole enää olemassa, joka joskus nuo kirjoitti. En osannut istua alas ja ajatella.

Hussein al-Taee sanoo vihansa alkaneen laantua, kun hän aloitti työnsä konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativen (CMI) asiantuntijana.

– Ajatus siitä, että pitää kuulla kaikkia osapuolia avarsi maailmaani valtavasti. Ei rauhanrakentajaksi synnytä, siihen kasvetaan. Ainakin minun töissäni parhaita ovat olleet sellaiset, jotka ovat kokeneet suuria menetyksiä.

Al-Taeen mielestä on nurinkurista, että tuhansien Facebook-päivitysten keskuudesta kerätään muutama, järjestellään yhteen ja sanotaan, että tuossa on tuo tyyppi.

– Ei sillä hyvää tahdota.

En ole pyytänyt ketään valehtelemaan

Al-Taeen mukaan hän ei paljon puhunut asiasta CMI:n kanssa kirjoitusten tultua julkisuuteen.

– Me ei hirveästi puhuttu. Olin aivan pöyristynyt ylipäänsä, että jokin asia menneisyydestäni on pulpahtanut esiin näin.

STT yritti selvittää kuvankaappausten aitoutta jo ennen julkista kohua. Al-Taee kiisti aluksi kirjoitusten aitouden, ja myös CMI väitti viestejä väärennetyiksi.

– En ole sanonut kenellekään, että valehtele puolestani. En ole pyytänyt ketään koskaan tekemään niin, hän vakuuttaa.

Al-Taeen mukaan mikään taho ei painostanut häntä kertomaan lopulta totuutta. Se oli oma kamppailu, hän sanoo. Eniten hän kertoo keskustelleensa CMI:ssä työskentelevän vaimonsa kanssa.

– En halunnut enää päivääkään elää sen henkisen möykyn kanssa. Se ei ollut yhdenmukaista sen kanssa, että haluan päästä vihasta eroon.

Israelissakin media reagoi kohuun.

– Ainoa asia, mitä ajattelin silloin oli, että toivottavasti voin tehdä tai sanoa jotakin, jotta mikään Lähi-idän konflikti ei minun sanomisteni vuoksi eskaloituisi. Tämä oli päällimmäinen ajatukseni, mutta vaikka ei Israelissa olisi kirjoitettu mitään tapauksesta, olisin kertonut totuuden.

Halusin nähdä asiaa eri kanteilta

Al-Taee liittyi vuosia sitten Facebook-ryhmään, joka käsitteli Lähi-idän asioita. Se oli venäjämielisen Janus Putkosen ylläpitämä ryhmä. Ylläpitäjiä oli monia, jonkin aikaa myös al-Taee ”auttaakseen toista mukana ollutta ystäväänsä”.

– Siinä kohtaa, kun huomasin, että ryhmä ei ainoastaan käsittele Lähi-idän asioita, vaan pyrkii sillä käsittelyllä tekemään jotakin muuta, ajattelin että tämä ei ole enää minun paikkani.

Hän luonnehtii ryhmää paikaksi, johon kerääntyi paljon luettavaa Lähi-idästä. Se kiehtoi häntä, vaikka jutut eivät välttämättä olleet aina kovin tasokkaita.

– Se oli aikaa, jolloin menin myös muihin Lähi-idän ryhmiin. Lähtökohtani oli lisätä tietouttani ja ymmärrystäni. Hain vuosia itseäni. En halunnut olla kenenkään talutusnuorassa. Tajusin, että oli paljon vaikutteita ja erilaisia narratiiveja ja että jos antautuisin yhdelle, olisin sen käytettävissä. Halusin olla mahdollisimman monessa ryhmässä ja nähdä asiaa eri kanteilta.

Putkosta al-Taee ei sanojensa mukaan tunne, eikä ole edes tavannut häntä.

Hän sanoo poistaneensa Facebook-kirjoitukset vuosien mittaan, mahdollisimman paljon kerralla ja usein.

– Käytin jotain ohjelmaa, joka deletoi ne. Ei minulla ole tarkkoja ajanjaksoja, että milloin lähti mikäkin päivytys.

Aito muutos tapahtuu askel kerrallaan

Al-Taee oli jo aloittanut CMI:llä, kun hän vielä kirjoitti Putkosen ryhmään Israelista ja lännen tuesta Isikselle.

– Olin ensin konsulttina lyhyellä sopimuksella. Sitten, kun työni varsinaisesti alkoi, loppui sen ymmärryksen myötä kaikki kirjoitukset, kaikki turha. Sitten alettiin rakentaa rauhaa, ei pelkästään kirjoiteltu somessa.

– Näen, että aito muutos tapahtuu askel kerrallaan. Se meille kaikille sallittakoon, al-Taee vastaa kysymykseen, kumpi edusti hänen silloista ajatteluaan, julkisuudessa esitetyt kommentit vai Facebook-kirjoitukset.

Al-Taee toivoo, että hänen kokemuksensa ansiosta joku muukin oppii, että kannattaa ajatella tarkoin, mitä nettiin kirjoittaa ja pohtia ensin asiat ääneen mielellään itseä viisaamman kaverin kanssa.

– On armollista ihmisen saada kasvaa, mutta minkä nettiin panet, se jää sinne jarruttamaan kasvua mahdollisesti. Olen oppinut sen kantapään kautta.

Al-Taee sanoo, että häneltä on kyselty kärsimyskorvauksesta, jota hän saa Irakin valtiolta siksi, että joutui lapsena vuosiksi pakolaisleirille.

– Kärsimyskorvausta saavat kaikki, jotka elivät pakolais-/vankeusleirillä. Heitä on kymmeniätuhansia. Korvauksen maksaa Irakin kansaneläkelaitos. Olen kertonut tästä kaikille osapuolille, joiden siitä pitää tietää. Se päättyy, jos laki muuttuu.

Korvaus on al-Taeen mukaan kurssista riippuen vajaa tuhat euroa kuukaudessa.

STT

