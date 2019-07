Saksa, Ranska ja vahvat naiset

Euroopan korkeimpien johtopaikkojen jaossa on korostettu, että EU:n komissio ja Euroopan keskuspankki ovat saamassa ensimmäistä kertaa naisjohtajat. Toinen huomionarvoinen seikka on, että nämä tehtävät menivät maille, joiden suhteista EU on saanut alkunsa.

Komission johtoon nousee keskustaoikeistoa edustava Saksan nykyinen puolustusministeri Ursula von der Leyen. Suomalaisia erityisesti kiinnostaneeseen tehtävään Euroopan keskuspankkiin on puolestaan nousemassa ranskalainen Christine Lagarde. Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja lukeutuu niinikään keskusta-oikeistoon.

Suomalaisittain EKP:n johtajavalinta oli pettymys. Tehtävään olivat tarjolla Suomen Pankin johtaja Olli Rehn sekä hänen edeltäjänsä Erkki Liikanen.

Belgian pääministeristä, liberaali Charles Michelistä tulee Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. EU:n korkeaksi edustajaksi eli ulkoministeriksi valitaan Espanjan ulkoministeri Jose Borrel. Hän on sosialidemokraatti.

Alkuviikon pitkissä neuvotteluissa oli alunperin kyse neljästä huipputehtävästä. Lopulta paikkajakoa tasapainotettiin kunnallispolitiikastakin tutulla tavalla: otetaan peliin mukaan varapuheenjohtajuuksia. Niinpä koossa on nyt kuusi nimeä.

Varapuheenjohtajiksi komissioon nimetään nykyinen komissaari Margrethe Vestager Tanskasta ja hollantilainen komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Vestager kuuluu liberaaliryhmään, ja Timmermans on sosialisti.

EU:n edeltäjä hiili- ja teräsyhteisö perustettiin vuonna 1951 tasoittamaan Saksan ja Ranskan välejä. Eurooppa oli toipumassa tuhoisasta sodasta, ja uuden syttyminen haluttiin estää.

Jännitettä unionin sisällä riittää. Euroopan parlamentissa on voimia, jotka haluaisivat heikentää EU:ta. Britannia on eroamassa, ja itäisessä Euroopassa on uudehkoja jäsenvaltioita, joiden käsitys oikeusvaltiosta poikkeaa vanhasta EU:sta. Tiistaisen sopimuksen jälkeen Saksalla ja Ranskalla on alkavalla viisivuotiskaudella nykyistä vahvempi rooli. Lisäksi tuleva komission puheenjohtaja kannattaa integraation syventämistä.