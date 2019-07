Uutisanalyysi: Saksalaissopimuksesta sikisi kohu Salossa

Salon kaupunginhallitus on tyrmistynyt kaupunginjohtaja Lauri Innan allekirjoittamasta aiesopimuksesta saksalaisen yhtiön kanssa. Sopimuksesta ei ollut kerrottu kaupunginhallitukselle.

– Olipa taas yllätys. Hallituksen kuuluu tietää, jos tällaisista neuvotellaan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) arvostelee.

Salon Seudun Sanomat kertoi lauantaina, että Magment UG on kannellut Salon kaupungin toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Pohjalla on kaupunginjohtajan lokakuussa allekirjoittama aiesopimus. Kantelussa arvostellaan Saloa siitä, ettei kaupunki ole tehnyt päätöksiä niin kuin yhtiö oli sopimusta tehdessään otaksunut.

Uutinen yllätti kaupunginhallituksen.

”Asia on sietämätön, koska jälleen edessämme on asia, johon emme ole ottaneet edes kantaa. Tämä on asia, jonka on muututtava! Kaikkia askeleita emme voi vahtia, mutta yritysten kanssa tekeillä olevat kaupungin sopimukset ovat mitä suurimmassa määrin hallituksen asioita”, Karnisto-Toivonen kommentoi Facebookissa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli tuskastunut jo entuudestaan. Tapaus Magment nousi esiin vain kuukausi sen jälkeen, kun Karnisto-Toivonen oli Salon Seudun Sanomien haastattelussa vaatinut lisää avoimuutta päätösten valmisteluun.

”Tämä vuosi on väistämättä koetellut luottamusta kovemmin kuin yksikään aikaisempi. Toivottavasti kerta on viimeinen.”

Karnisto-Toivosen mukaan kaupunginhallituksen iltakoulussa oli kerrottu vain se, että saksalainen yhtiö suunnitteli Saloon sähköautojen langattoman latauksen testirataa.

Aiepöytäkirja Salon kaupungin ja Magment UG:n välillä oli allekirjoitettu jo heinäkuussa ja aiesopimus lokakuussa. Niistä hallitus ei Karnisto-Toivosen mukaan tiennyt mitään. Hän on nyt yrittänyt selvitellä tapahtumien kulkua.

– Tietäisi edes, mitä sisältöä sopimuksessa on.

Salon kaupungin johto järjestää harvoin tiedotustilaisuuksia. Torstaina 25. lokakuuta media kutsuttiin kaupungintalolle. Yhteistyö saksalaisen startup-yrityksen Magmentin kanssa oli katsottu ilmeisen tärkeäksi.

Paikalla oli vaikuttava joukko miehiä: kaupunginjohtaja Lauri Inna, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sekä teknologian erityisasiantuntija Peter Nisula . Magmentia edustivat toimitusjohtaja Mauricio Esguerra ja suunnittelujohtaja Erwin Herren .

Pöydän ääressä istuivat myös saksalaisyhtiön suomalaiset yhteistyökumppanit. Raideliikenteeseen erikoistuneesta Winco Oy:stä oli toimitusjohtaja Timo Virmala ja projektipäällikkö Janne Järvinen. Betoni- ja katurakentamiseen keskittyneen GRK Oy:n puolesta puhui työmaapäällikkö Ville Lonka.

Suomalaisyritykset edustivat yli 250 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tunnelma oli poikkeuksellisen innostunut.

Keskusteluja Magmentin kanssa oli käyty keväästä asti ja nyt niistä voitiin vihdoin kertoa. Salo Iot Campus twiittasi, että saksalaisyhtiö suunnittelee testirataa Saloon ja IoT Campukselle. Winco Oy muotoili sivuilleen otsikon ”Autoilun mullistavaa induktiolatausta testataan Salossa”.

Aiesopimus oli allekirjoitettu viisi päivää ennen tiedotustilaisuutta. Siinä vahvistettiin, että sitova sopimus Salon kaupungin ja Magmentin välillä neuvoteltaisiin marraskuun puoliväliin mennessä.

Salon Seudun Sanomien jutussa 10. marraskuuta kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi liitti Magmentin osaksi salolaista älykaupunkia.

– On jo sovittu, että sähköisiä parkkipaikkoja rakennetaan ensin Salon IoT Campukselle, myöhemmin muuallekin.

Sitten tuli hiljaista.

Juhannuksen alla Magment lähetti Salolle 254 000 euron laskun ja kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle. Toimitusjohtaja Mauricio Esguerra päätti myös tulla julkisuuteen.

– Se on äärimmäinen keino, koska emme ole saaneet Salolta selkeää ja virallista vastausta siihen, miksi projekti ei onnistunut. On uskomatonta kuulla, ettei kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen välillä ole ollut yhteyttä.

Salon kaupunginhallituksella riittää selvitettävää. Seuraava kokous on 12. elokuuta.