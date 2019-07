Salo Circus Festival leijuu kahdeksassa metrissä torin yllä

Kaikkien aikojen ensimmäinen Salo Circus Festivaali käynnistyy perjantaina Salossa. Tapahtumassa nähdään laaja kirjo erilaisia nykysirkuksen, perinteisen sirkuksen ja fyysisen teatterin esityksiä. Tapahtumassa on sekä kansainvälisiä että salolaisia esiintyjiä. Festivaalin aikana voi osallistua myös erilaisiin työpajoihin.

Kaksipäiväinen tapahtuma alkaa perjantaina Teatteri Provinssin lavalta, kun salolainen teatteritaiteilija Erika Malkki on väkevä Pohjatar . Nukketeatteria ja fyysistä teatteria oleva esitys on tragikoominen tulkinta Louhi-myytistä. Iltaa jatkaa humoristinen kolmen miehen toimintaesitys Fatal Instrument , ja festivaalin avajaisia juhlitaan Open Stage -klubilla perjantai-illan päätteeksi. Open Stagella sirkustaiteilijat esittelevät otteita tuoreimmista teoksistaan.

Lauantaina aamupäivällä ohjelma käynnistyy Salon torilta, jossa voi nähdä seitsemän eri sirkusesitystä. Esitysten lomassa voi osallistua Parkour-työpajaan Horninpuistossa, jonka jälkeen voi suunnata Kauppakeskus Plazaan PopUp Sirkuskouluun. Kaikkiin työpajoihin sekä torin esityksiin on vapaa pääsy.

Lauantai-iltapäivän kruunaa Aura Companyn koko perheen sirkusesitys Taikahattu Teatteri Provinssissa.

Trapetsitaiteilua ja ilma-akrobatiaa kahdeksan metrin korkeudessa esittää Trio Wise Fools, joka on pääesiintyjä torilla kello 11. ja 13.

Jännitystä aiheutti etukäteen se, kun torin ilma-akrobatiarakennelmaan ei saatu betonipainoja.

– Ratkaisu löytyi maatalouden isoista säiliöistä, joihin imuautot tuovat vettä ja rakennelma pysyy paikoillaan, sanoo teatteri-ilmaisun ohjaaja Eikka Alatalo , joka on myös tapahtuman järjestäjä Erika Malkin kanssa.

Festivaali huipentuu Varietee-iltaan, jossa esiintyy sirkustaiteilijoita, muun muassa ilma-akrobatiaa taitava Marjut Hernesniemi Salosta. Tapahtuman päättää Festivaaliklubi Bar Bizarressa. Klubilla ensi-iltansa näkee esitys Kivinen Kuutamo , jossa yhdistyy Sakari Kivisen kitaramusiikki ja ilmaisullinen jongleeraus. Myöhäisillassa Gather No Moss -bändi viihdyttää Rock & Folk -kappaleillaan. Duossa ovat Jaakko ja Jonathan Hutchings . Isä ja poika -duo nähtiin Salossa viimeksi vuonna 2016.

Ensimmäistä kertaa näin suurta tapahtumaa ovat järjestämässä Turusta Saloon muuttaneet esittävän taiteen ammattilaiset Malkki ja Alatalo .

– Esiinnyn itsekin, sanoo Alatalo.

Erika Malkin äiti asuu Perttelissä, joten pariskunta päätyi muuttamaan Turusta Saloon Pertteliin 1,5 vuotta sitten.

Viikonlopputapahtuma järjestetään noin 11 000 euron erilaisista apurahoista koostuvalla budjetilla.

– Sillä summalla pitäisi homma saada kasaan, sanoo Alatalo.