Salo sai SM-viikon järjestettäväkseen

Maanantaina varmistui, että Salo saa vuoden 2021 SM-viikon järjestettäväkseen. Urheilun monilajitapahtuma kokoaa paikkakunnalle tuhansia eri urheilulajien harrastajia mittelemään Suomen mestaruuksista. SM-viikon perusajatuksena on saada harrastajamäärältään pienemmille lajeille enemmän tunnettuutta ja näkyvyyttä, kun kaikki tapahtumat järjestetään saman viikon aikana samalla paikkakunnalla.

– Olemme innostuneita ja ylpeitä saadessamme isännöidä SM-viikkoa kesällä 2021, sillä tämä upea tapahtuma vahvistaa entisestään asemaamme aktiivisena urheilukaupunkina, iloitsee Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kaupungin tiedotteessa.

SM-viikon päänäyttämönä on Salon urheilupuisto.

– Suoritusten päänäyttämönä toimiva urheilupuisto sijaitsee kivenheiton päässä Salon torista, joka on kesäisen kaupunkimme sydän. Meren ja maaseudun sävyttämä kaupunkimme tarjoaa myös muita jännittäviä suorituspaikkoja, joissa on helppo viihtyä. Yleisönkin on helppo saapua seuraamaan lajeja, Inna jatkaa.

SM-viikko kuuluu Olympiakomitean tapahtumakirjoon, ja sen operatiivisesta toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtuma Osuuskunta yhteistyössä lajiliittojen, isäntäkaupungin ja Ylen kanssa. Yle välittää kisatapahtumat jokaisesta kisapäivästä myös SM-viikolta Salosta.

SM-viikkoa on järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Kaksi ensimmäistä vuotta SM-viikko järjestettiin Tampereella ja sen jälkeen isäntäkaupunkina on toiminut Vantaa. Vuoden 2020 SM-viikko järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa Joensuussa ja Salossa kisataan siis kesällä 2021.

– Kun tapahtuman isäntäkaupunki saa hyvissä ajoin tietää, milloin ja missä kilpaillaan, voi se hioa kilpailupaikat ja -tarvikkeet suoritusvalmiuteen, ja nämähän jäävät sitten tapahtuman jälkeen perintönä kaupunkiin harrastajien käyttöön, toteaa KOKO Tapahtuma OSK:n puheenjohtaja Esa Niemi .

Aiemmilla SM-viikoilla on ollut mukana jo yli neljäkymmentä eri urheilulajia. Salossa kilpailtavat lajit tarkentuvat lähempänä h-hetkeä.

– Uskon, että näemme Salossa SM-viikolle uusia lajeja. Kun lajiliitot saavat hyvissä ajoin tietää, missä ja milloin tapahtuma järjestetään, avaa se useammalle lajille mahdollisuuden tulla mukaan, Niemi uskoo.

Tämän vuoden SM-viikko käynnistyy Vantaalla kuluvan viikon torstaina ja jatkuu sunnuntaihin asti. Mukana on 23 lajia. Lajihaku kesän 2021 SM-viikolle aukeaa syksyllä 2019.

Ensi vuoden SM-viikko järjestetään puolestaan talvella tammi-helmikuun taitteessa Joensuussa. Salon SM-viikon päivämäärät ovat 1.–4. heinäkuuta 2021. (SSS)

Kahvakuulasta kanoottipooloon

Vantaan SM-viikon lajit 2019

Torstaina starttaava SM-viikko koostuu 23 lajista: biljardi, istumabeachvolley, jousiammunta, kahvakuula, kanoottipoolo, karting, kortteliajo, trialpyöräily, kriketti, kädenvääntö, lacrosse, maahockey, minisupermoto, super enduro, X-trial, taitolento, padel, roller derby, rantahengenpelastus, taekwondo, ultimate, golf ja rantavesipallo.