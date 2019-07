Salo sai vuoden 2021 SM-viikon järjestettäväkseen

Maanantaina varmistui, että Salo saa vuoden 2021 SM-viikon järjestettäväkseen. Urheilun monilajitapahtuma kokoaa paikkakunnalle tuhansia eri urheilulajien harrastajia mittelemään Suomen mestaruuksista. SM-viikon perusajatuksena on saada lajeille enemmän tunnettuutta ja näkyvyyttä, kun kaikki tapahtumat järjestetään saman viikon aikana samalla paikkakunnalla.

– Olemme innostuneita ja ylpeitä saadessamme isännöidä SM-viikkoa kesällä 2021, sillä tämä upea tapahtuma vahvistaa entisestään asemaamme aktiivisena urheilukaupunkina, iloitsee Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kaupungin tiedotteessa.

SM-viikon päänäyttämönä on Salon urheilupuisto.

– Suoritusten päänäyttämönä toimiva urheilupuisto sijaitsee kivenheiton päässä Salon torista, joka on kesäisen kaupunkimme sydän. Meren ja maaseudun sävyttämä kaupunkimme tarjoaa myös muita jännittäviä suorituspaikkoja, joissa on helppo viihtyä. Yleisönkin on helppo saapua seuraamaan lajeja, Inna jatkaa.

SM-viikko kuuluu Olympiakomitean tapahtumakirjoon, ja sen operatiivisesta toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtuma Osuuskunta yhteistyössä lajiliittojen, isäntäkaupungin ja Ylen kanssa. Yle välittää kisatapahtumat jokaisesta kisapäivästä myös SM-viikolta Salosta.

