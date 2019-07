Salo soi -festifaali otetaan ensi kesänä uusiksi

Salossa ensimmäistä kertaa järjestettävä Salo soi -tapahtuma keräsi ensimmäisenä päivänä väkeä jo viiden maissa Hansan pääportille, kun portti avattiin.

Tapahtuma oli myyty loppuun jo ennakkoon.

– Portilta ei tule saamaan enää lippuja, sanoo tapahtuman tiedottaja Nora Norrlin Liekki Promotionista.

Ennakkoon myytiin vajaat 7 000 lippua.

– Molemmille päiville on myyty noin 3300 lippua, kertoo festivaalin tamperelainen järjestäjä, RH-Entertainmentin vastaava tuottaja Sami Ahonen .

Salossa Hansan alueelle mahtuu noin 4500 kävijää päivässä.

Tänä viikonloppuna järjestettävä Salo Soi -kaupunkifestivaali on herättänyt huomiota laajasti. Kiinnostus festivaalia kohtaan on ollut suuri sen julkistamisesta lähtien, ja lipunmyynti on käynyt vilkkaana koko kevään ja kesän.

RH-Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala oli perjantaina itsekin mukana Salossa. Huhtala toteaa, että tapahtuman jatkokin näyttää hyvältä. Merkitseekö tämä sitä, että tapahtuma järjestetään myös ensi kesänä?

– Miksei, tuumaa Huhtala, joka haluaa kuitenkin ensin kuulla palautetta. Huhtalan mukaan maan ykkösartisteja on saatu aika hyvin liikkeelle, eikä kukaan ole perunut tuloaan.

Huhtalan mielestä Hansa on paikkana keskeinen, mutta nurmikko olisi yleisölle ”ystävällisempi”.

Uutta festivaalia uudelle paikkakunnalle perustettaessa on aina arvoitus, että miten se otetaan vastaan.

– En ollut yllättynyt, että Salo meni näin hyvin, sillä Salossa on selvä aukko tällaisissa tapahtumissa. ulkoilmakonserteissa, sanoo Huhtala.

– Varmasti tullaan ensi vuonnakin, sanoo Huhtala tyytyväisenä.

Järjestäjät sallivat yleisön tuoda 1,5 litran juomapullon tyhjänä mukana festivaalialueelle, ja lavalta muistutetan tämän tästä, että juoda pitää – vettäkin. Vettä sai santsata maksutta, sillä asvaltti oli kuuma ja hiki virtasi.

Salolaiset Tiia Lottonen , Ina Seppälä ja Mila Seppälä olivat tulleet lähinnä tunnelmoimaan ja nauttimaan kesäfiiliksestä kahtena päivänä. Tosin lauantain esiintyjät eivät olleet heistä ”niin hyviä”.

– Kun Salossa jotain järjestetään niin kannattaisi tulla nyt katsomaan, kehottaa Tiia Lottonen.

Salolainen Kari Laaksonen odotti perheensä seurassa suosikkiesiintyjäänsä.

– Juha Tapiota tulin katsomaan. Rokkia kuuntelen enimmäkseen, mutta suomalainen iskelmäkin on muuttunut vauhdikkaammaksi kuin aiemmin, sanoo Laaksonen.

Perjantain aloitti Leo , joka liittyi esiintyjäkaartiin viimeisenä, kun tapahtuman järjestäjä julkaisi 17. heinäkuuta vielä yhden uuden esiintyjän.

Leo eli Leo Stillman on muusikko, joka palkittiin Emma gaalassa vuoden 2018 tulokkaana.

Perjantaina Leon lisäksi esiintyivät Antti Ketonen , Laura Voutilainen , Jonne Aaron ja loppuillan viihdytti Juha Tapio .

Lauantaina vuorossa ovat Antti Railio , Virve Rosti , Freeman ja Menneisyyden vangit , Danny sekä illan päättää Lauri Tähkä .

Lauantain aloittaa Railio, joka nousee lavalle kello 18.30.