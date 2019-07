Salo Soi -festivaalille myyty jo 8 000 lippua

Salossa reilun viikon kuluttua järjestettävän Salo Soi -kaupunkifestivaalin lipunmyynti on jatkunut erittäin vilkkaana. Täysi-ikäisille suunnattuun kaksipäiväiseen tapahtumaan on myyty jo reilut 8 000 lippua.

– Olemme lipunmyyntiin todella tyytyväisiä. Totta kai odotukset olivat heti alusta asti korkealla, mutta näin suuri kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut positiivinen yllätys, Liekki Promotionin tiedottaja Nora Norrlin sanoo.

Tapahtuman järjestäjät julkaisivat keskiviikkona uuden esiintyjän. Myös Emma-gaalassa vuoden tulokkaana vuonna 2018 palkittu Leo esiintyy Salo Soi –kaupunkifestivaalilla.

– Viime viikolla uuden Mikä laulaen tulee se bailaten menee –singlen julkaissut Leo avaa festivaalit, Norrlin kertoo.

Leo eli Leo Stillman on laulaja, lauluntekijä ja muusikko. Hän on tullut tutuksi yhtyeestä Face of God , jossa hän soitti kitaraa ja lauloi ennen soolouraansa. Leo on myös vieraillut muiden artistien kappaleilla.

Leon debyyttialbumi on julkaistu vuonna 2017. Leon Kaikki mitä rakastin -kappale on striimannut kultaa.

– Festivaalin esiintyjät ovat nyt tässä. Uusia julkistuksia ei ole tulossa, Norrlin sanoo.

Hansan tontilla Mariankadun ja Salorankadun kulmassa järjestettävän Salo Soi -festivaalin tähtinä nähdään perjantaina 26.7. Leon lisäksi Antti Ketonen , Laura Voutilainen , Jonne Aaron ja Juha Tapio .

Lauantaina 27.7. lavalle astuvat Antti Railio , Virve Rosti , Freeman ja Menneisyyden vangit , Danny ja Lauri Tähkä .

Festivaalin ensimmäinen esiintyjä Leo aloittaa perjantaina kello 17.30 ja illan viimeinen esiintyjä Juha Tapio astelee lavalle kello 23.

Lauantain ensimmäinen esiintyjä Antti Railio aloittaa keikkansa kello 18.30 ja festivaalin viimeisenä artistina kuullaan Lauri Tähkää kello 23 alkaen.

Salo Soi -kaupunkifestivaalin järjestää tamperelainen RH-Entertainment Oy, joka on jo lupaillut tapahtumalle jatkoa tulevina vuosina.

Myös Suur-Seudun Osuuskauppa SSO suunnitteli SaloFest-musiikkitapahtumaa, mutta perui keväällä festarisuunnitelmansa.

Salo Soi -kaupunkifestivaali Salossa Hansan tontilla 26.–27.7.