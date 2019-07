Salolaiset vähenevät ja vanhenevat – koko seudulla vain kaksi kuntaa kasvatti väkimääräänsä

Salon väkiluku laski alkuvuonna kaikkiaan 113 asukkaalla.

Tilastokeskuksen torstaina julkaisemat ennakkotiedot kertovat kehityksestä tammikuun lopun ja kesäkuun lopun välillä.

Salolaisia oli kesäkuun lopussa 52 183.

Salo on menettänyt yhteensä yli 3 000 asukasta vuonna 2012 alkaneen alamäen aikana. Salolaisia oli vuoden 2011 lopussa 55 283.

Salon väkiluku laskee monesta syystä.

Tammi–kesäkuussa uusia salolaisia syntyi 153 ja kuoli 310. Samalla ajanjaksolla kuntien välinen muuttoliike toi Saloon 724 asukasta ja vei Salosta 778 asukasta. Alkuvuonna ainoastaan maahanmuutto oli etumerkiltään positiivista.

Sekä lasten että työikäisten salolaisten määrä on laskusuunnassa. Sen sijaan yli 65-vuotiaiden määrä nousi hieman myös alkuvuoden aikana.

Kun salolaiset jaetaan ikäluokkiin viiden vuoden välein, suurin yksittäinen ikäluokka on 65–69-vuotiaat.

Väkiluku on tänä vuonna laskenut miltei kaikissa Salon seudun kunnissa, vaikka maakuntatasolla väkiluku on noussut muutamalla sadalla. Myös valtakunnallisesti väkiluku on kasvanut.

Salon seudun kunnista ainoastaan Paimiossa ja Sauvossa väkiluku nousi tammi–kesäkuussa. Sauvossa ylittyi samalla kolmen tuhannen asukkaan rajapyykki.

Salon seudun kuntien väkiluvut

Tilanne kesäkuun lopulla, suluissa tammikuun lopun lukema

Kemiönsaari 6 707 (6 713)

Koski 2 330 (2 348)

Marttila 2 007 (2 012)

Paimio 10 862 (10 829)

Salo 52 183 (52 296)

Sauvo 3 008 (2 986)

Somero 8 795 (8 824)

Lähde: Tilastokeskus

Muuttovoitto nostaa koko maan väkilukua

Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 521 158, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana yli 3 200 hengellä, mikä on kahdeksan ihmistä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Syy väestönkasvuun oli muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli reilut 8 500 enemmän kuin maastamuuttoja. Sen sijaan syntyneitä oli lähes 5 000 vähemmän kuin kuolleita.

Maakuntien ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi alkuvuonna vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Väkiluku kasvoi määrällisesti eniten Uudellamaalla, jossa väestö kasvoi yli 10 000 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla, 645 hengellä.

Määrällisesti suurin väestötappio oli Lapissa, joka menetti yli 1 000 ihmistä. (STT)