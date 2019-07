Salon Anisten ratsastuksenopetus saa uuden vetäjän – talliin muuttaa 15 opetushevosta

Salon Anisten ratsastuskouluyrittäjä vaihtuu heinä-elokuun vaihteessa. Vajaat kolme vuotta Anisissa toiminut Pekka Larsen luopuu ratsastuskoulutoiminnasta kokonaan.

– Se on ollut kannattamatonta, Ratsastus- ja valmennuskeskus Tehoa pyörittänyt Larsen selittää.

Päätöstä oli hänen mukaansa kypsytelty pitkään ja hän ilmoitti asiasta seuralle toukokuussa.

Tilalle tuleva Caballos tallin yrittäjä Sari Murtola aloittaa jo elokuussa 15 hevosen voimin. Hevoset muuttavat Anisiin heinäkuun lopulla.

– Näen tilanteen todella hyvänä. Nyt Anisiin tulee ammattilainen, jolla on ollut ratsastuskoulutoimintaa Liedossa, sanoo Salon ratsastusseuran puheenjohtaja Juha Linna .

Seura hallinnoi hevosharrastustiloja ja -alueita Anisissa.

Murtola päätti muuttaa ratsastuskoulun Saloon, kun häntä hoksattiin kysyä.

– Olin tyttären kanssa kisoissa, kun minua vedettiin hihasta ja kysyttiin, tulenko Saloon.

– Olin etsinyt uutta tallipaikkaa Turusta, hän selittää.

Nauvossa asuvalle Murtolalle paikkakunta on perin tuttu lapsuudesta saakka, sillä hänen isänsä on kotoisin Kuusjoelta, jossa Murtola on viettänyt paljon aikaa.

– Tätini asuu siellä edelleen, hän sanoo.

Salon urheilupuistossa sijaitsevaa Anisten tallialuetta hän puolestaan pitää sijainniltaan ”ihan luksuspaikkana”.

– Se on hyvällä liikepaikalla, jonne on helppo tulla, hän kuvailee.

Tärkeää Murtolalle on se, että talli on remontoitu ajatuksella hevonen edellä, sillä hevoset ovat hänen työkavereitaan.

Koko tallialue puitteineen saa häneltä runsaasti kiitoksia, minkä lisäksi hän pitää suurena asiana sitä, että seuran puheenjohtajan Juha Linnan kanssa on helppo asioida.

Murtolalla on selkeä näkemys, miten hän alkaa pyörittää toimintaa Salossa. Se lähtee ratsastuksen opettamisesta, mutta voi yltää myös siihen, kun harrastaja alkaa haaveilla omasta hevosesta.

– Matkalla ratsastuskoulusta oman hevosen omistamiseen on puuttunut välipalikka, hän selittää.

Murtola selittää, että tallin omistama hevonen voisi olla esimerkiksi kolmen ratsastajan käytössä. Kimppahevonen käytännössä vuokrattaisiin ratsastusta varten, mutta talli huolehtisi hevosesta muuten.

Käytössä on hevosia poneista vaativan luokan koulu- ja estehevosiin.

Murtolan tytär Jenna Murtola pitää pienimmille ratsastajille yksityistunteja, kunnes he voivat siirtyä alkeistunneille.

Myös Murtolan vanha työntekijä Sanna Eeva opettaa Salossa. Anisten alueella nähdään myös Murtolan poika, joka toimii tallimestarina ja alkaa asua tallikokonaisuuteen kuuluvassa asunnossa.

Murtola sanoo pyörineensä koko elämänsä hevosten kanssa. Hän valmistui Ypäjältä ratsastuksenohjaajaksi jo vuonna 1992.

Aiemmin paljon kilpaillut Murtola näkee harrastuksen nyt niin, että siinä pitää olla muutakin kuin kilpailua.

Hän on huomannut, että aikuisratsastajien määrä on kasvussa. He ovat Murtolan kokemusten mukaan sellaisia, jotka palaavat nuoruudessa olleen harrastuksen pariin.

– Se on kasvava trendi, hän uskoo.

Kilpailutoimintaan muutos ei vaikuta – yhteistyö Larsenin kanssa jatkuu

ollut aktiivinen kilpailutoiminta jatkuu suunnitellusti talliyrittäjän vaihtumisesta huolimatta koko vuoden. Seuraava iso tapahtuma on jo ensi viikolla oleva Salo Horse Swow, joka on GP-sarjan esteratsastuksen osakilpailu. Tapahtuma kokoaa Suomen huippuja Salon urheilupuistoon.

Salon ratsastusseuran puheenjohtaja Juha Linna sanoo, että myös yhteistyö Pekka Larsenin kanssa jatkuu kilpailujen osalta.

– Yhteistyö on toiminut hyvin, Linna kiittelee Larsenia.

Hän huomauttaa, että kun Pekka Larsen tuli Anisiin, seuran kanssa sovittiin kolmesta vuodesta, joskin vuokrasopimus tehtiin vuodeksi kerrallaan.

Ihan kolmeen vuoteen ei ylletty. Linna sanoo, että yrittäjän vaihtumista aikaistettiin, koska uusi yrittäjä halusi aloittaa elokuussa.

– Elokuu on hyvä aika, koska silloin alkavat koulutkin, Linna sanoo.