Salon pienin ja pimein näyttely esittelee vesiväriloistoa pimeässä

Pienen pieni näyttelyhuone on sysipimeä. Huoneessa ei ole hiljaista. Siellä soivat äänet kuulostavat siltä, kuin koko huone olisi vedenpinnan alla. Seinät on vuorattu tummansinisiksi ja niille on aseteltu pieniä ja värikkäitä maalauksia. Koska huoneessa ei ole valaistusta, pitää maalauksia tarkastella taskulampun valossa.

Salon pienin ja pimein näyttely, kuten Salon Nuorten Pajatoiminnan henkilökunta asian ilmaisee.

Kyseessä on The Wonders of Colors näyttely, joka esittelee 17-vuotiaan taiteilijanuoren värikkäitä vesivärimaalauksia. Hän käyttää itsestään taiteilijanimeä Resty .

Näyttelyhuoneessa esillä olevat teokset ovat syntyneet yön pimeinä tunteina. Onkin siis osuvaa, että valmiit teokset ovat esillä pimeässä tilassa.

Taustalla kuuluvat äänet taas selittyvät Restyn yliherkällä kuulolla. Näyttelyhuone sijaitsee kauppakeskus Plazassa, joka voi olla äänimaisemaltaan hyvin vilkas.

– Myös lamppujen sirinä voi kuulostaa korvaani kovaääniseltä sirinältä. Siksi suunnittelin näyttelyn niin, että siellä ei ole lamppuja.

Resty aloitti maalausten tekemisen viime syksynä.

– Kärsin unihäiriöstä, joten minulla on öisin paljon aikaa tehdä kaikenlaista, hän kertoo.

Aluksi hän käytti öisen hereilläoloaikansa pelaamiseen. Jossain vaiheessa hän kuitenkin päätti, että haluaa tehdä jotain muutakin pelata. Valvotut yöt alkoivat täyttyäkin taiteella.

Maalaus oli sopivaa tekemistä sen vuoksi, että yöt alkoivat tuntua pimeältä ja surullisilta. Kirkkaat värit toivat niihin myös iloa.

– Suuri osa näistä töistä on syntynyt silloin, kun olen puhunut puhelimessa jonkun kaverini kanssa. He inspiroivat minua paljon. Jos saan yöllä idean maalaukseen, minun on toteutettava se.

Maalaamisen aloitettuaan Resty ei pitkään aikaan näyttänyt teoksiaan kenellekään, edes omille perheenjäsenilleen.

– Olin todella ahdistunut ajatuksesta, että näyttäisin ne jollekin ihmiselle. Kun sitten jaoin netissä yhden teoksistani, vastaanotto oli positiivinen.

Idea töiden esittelystä kokonaisen taidenäyttelyn muodossa tuli Salon Nuorten Pajatoiminnan henkilökunnalta. Restyn työt nähtyään he ehdottivat, että laitettaisiin näyttely pystyyn. Resty sanoo olleensa siitä yllättynyt ja vähän hämmentynytkin.

– Halusin tietenkin näyttää muille maalauksiani, mutta toisaalta myös pelkäsin. Haluan totta kai, että muut näkevät minun tekevän juuri sitä, mistä pidän ja missä olen hyvä, Resty pohtii.

Resty kertoo saaneensa myös näyttelystä positiivista palautetta. Hänelle kuitenkin riittäisi jo sekin, jos hän näkisi ihmisten poistuvan näyttelytilasta hymyillen.

Taide on auttanut Restyä hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan. Lukion jälkeen suuntana voisi olla opiskelu ulkomaisessa taideyliopistossa apurahan voimin, tai sitten korkeakouluopinnot Aalto-yliopistossa.

– Olen nyt löytänyt asian, jossa olen hyvä.

The Wonders of Colors -näyttely on nähtävillä 12. heinäkuuta saakka Salon Nuorten Pajatoiminnan pop-up-myymälässä kauppakeskus Plazassa. Näyttely on auki maanantaista perjantaihin kello 10–16.