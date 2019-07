Salon sairaalassa lämpötila nousi 26 asteeseen – tuuletinta on silti vaikea sijoittaa potilashuoneeseen

Vaikka sairaalan potilashuoneessa olisi kuuma, tuuletin on harvoin oikea ratkaisu helpottamaan tilannetta.

– Tuulettimet eivät ole lääkintälaitteita, joten pitää tarkkaan miettiä, miten niitä sijoitetaan. Tilanne ei ole sama kuin kotona tai toimistossa. Tyks Salon sairaalaan vs. koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko sanoo.

Salon sairaala sai viime viikolla lahjoituksena salolaiselta Markus Petterssonilta 50 pöytätuuletinta. Hän päätyi lahjoitukseen vierailtuaan läheisensä luona sairaalan kirurgisella osastolla ja huomattuaan, miten potilashuoneen ilma oli kuuma ja seisahtunut.

– Olemme kiitollisia lahjoittajalle. Nyt pohdimme, minne tuulettimia laitetaan. Niitä voidaan laittaa joihinkin potilashuoneisiin, kansliaan ja yleisiin tiloihin, Santikko sanoo.

Tuuletinta ei turvallisuussyistä voi tuoda hoitolueelle, vaan sen on oltava potilaasta vähintään 1,5 metrin etäisyydellä. Tästä syystä usean hengen huoneissa paikkaa on vaikea löytää. Mikäli matkaa ikkunalaudalle on riittävästi, tuuletin voi olla siellä.

Tukala kuumuus on sairaalassa tuttua jo aikaisemmilta kesiltä.

– Tärkeää on, että ikkunoissa kaihtimet ovat kiinni, tuuletusikkunoita ei avata ja huolehditaan riittävästä juomisesta. Toki odotamme saneerausta, joka osassa rakennusta on tehty 2010. Siellä nykytekniikka pelaa, Minna Santikko toteaa.

Viikonloppuna sairaalan etelän puoleisissa huoneissa lämpötila nousi 26 asteeseen, mutta pohjoisen puolen huoneissa oli viilempää.

– Hoitohuoneissa lämpötilan pitäisi olla 21,5 astetta. Sekään ei ole yksiselitteistä, sillä esimerkiksi makuupotilaista lämpötila voi tuntua kylmältä, kiinteistöesimies Mikko Lairolahti kertoo.

Hän tuntee vanhan rakennuksen ongelmat. Kun ulkona lämpötila nousee yli 26 asteen, osassa rakennusta lämpötila alkaa nousta. Etelän puolen huoneissa on ilmanjäähdytys, mutta kaikissa huoneissa sitä ei ole.

Kun yöt ovat viileitä, tilanne tasaantuu, mutta viime viikon aikana lämpö ei ole laskenut öisinkään.

Lairolahti sanoo, että jos ilmanvaihdon järjestäminen olisi tuulettimista kiinni, sitä keinoa olisi käytetty sairaalassa aikoja sitten.

– Määräykset ja potilasturvallisuus tekevät sen, että tavanomaisia laitteita ei pystytä käyttämään potilashuoneissa, mutta kahvitiloissa ja lepotiloissa niitä voidaan käyttää.

Hoitoalueelle saa kytkeä vain lääkintälaitteita. Vaarana on, että muut laitteet aiheuttavat sähköiskun tai häiriöitä lääkintälaitteissa.

Suunnitteilla oleva sairaalan saneeraus alkaisi vuonna 2023.

– Siihen on aikaa, mutta sitä odotellessa voidaan tehdä vain pieniä muutoksia, Lairolahti toteaa.