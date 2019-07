Salon suurin työmaa nousee vauhdilla Korvenmäessä

Salon suurin rakennustyömaa, Lounavoima Oy:n jätevoimala Korvenmäessä, kipuaa vauhdilla kohti harjakorkeutta.

Jätekeskuksen alueelle nousevan voimalan rakentaminen maksaa 112 miljoonaa euroa. Jo hinnasta voi päätellä, että tekeillä on jotain suurta.

Kierros työmaalla vahvistaa mielikuvan. Voimalan neljän hehtaarin tontilla rakennustöitä on käynnissä useassa kohtaa.

– Työmaan vahvuus on nyt runsaat 50 miestä. Enimmillään töissä on 300–400 miestä ensi talvena, projektipäällikkö Janne Huovinen kertoo.

Työmaan pääurakoitsija on suomalainen Fira Oy, jolla on 16 aliurakoitsijaa. Salolaisia yrityksiä on mukana maanrakennus- ja sähkötöissä. Lisäksi Salon Rakennuskonevuokraamo toimittaa työmaalle koneita.

Jätevoimalan urakka alkoi helmikuussa maanrakennustöillä. Voimalan tieltä ammuttiin 60 000 kuutiometriä kalliota.

Kiviaines on murskattu, ja kaikki murske pyritään käyttämään rakennustöissä.

Voimalalle valettiin keväällä bunkkerin pohjalaatta, jolla on pituutta noin 30 ja leveyttä 24 metriä.

Sen jälkeen suunta on ollut ylöspäin. Kattilahallin pystypilarit yltävät jo noin 20 metriin, ja seinät nousevat ripeästi betonielementeillä. Turbiinisalin perustukset on valettu.

Betonielementtejä työmaalle tulee kaikkiaan parituhatta. Sekä elementit että pilarit tulevat Parman eri tehtailta. Betoni kuljetetaan pääosin Salosta, ja isoissa valuissa apua on saatu Turusta.

Jätevoimalan ”rakennuspalikoiden” koosta kertoo, että suurimmat betonipilarit painoivat 47 000 kiloa. Normaalin rekka-auton kyytiin niitä mahtui yksi kerrallaan.

– Parmalta tuli elementtejä noin 20 rekan päivätahdilla, Janne Huovinen laskee.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Elementti- ja betoniasennukset kestävät läpi kesän, mutta varsinainen hyörinä alkaa, kun kattila- ja kahmaritoimittaja aloittavat oman urakkansa lokakuussa.

Jätevoimalan kattila tulee paloina Saksasta, ja osia siihen on tehty Bulgariassa. Teräsrakenteet tulevat Puolasta, ja ne toimittaa saksalainen yhtiö.

– Tavaraa tulee tuhansia tonneja, kymmeniä ja kymmeniä rekkakuormia. Syyskuussa tavaraa alkaa valua tänne muutaman rekan päivävauhdilla, ja liikenne jatkuu kuukausia. Tavaraa tulee joko laivalla tai sitten Baltian kautta kumipyörillä, ja kattila ja teräsrunko hitsataan täällä paikan päällä, Janne Huovinen kertoo.

Työmaan tavoitteena on, että kulkutiet ja pihat ovat mahdollisimman valmiit lokakuussa laitetoimittajien aloittaessa. Silloin työmaalla kulku olisi turvallista, ja laitetoimittajilla olisi käytettävissä varastotilaa.

Jätevoimalalle on rakennettu uusi kulkureitti ja portti Korvenmäen jätekeskuksen toimistorakennusten pohjoispuolelle, joten voimalan liikenne ei vaikuta jätekeskukseen.

Kattilatoimittajan ja kahmaritoimittajan aloittaessa työnsä rakentajien määrä kasvaa rajusti. Pelkkä kattilatoimittaja tuo voimalatyömaalle enimmillään kaksisataa omaa miestä. Yhtiön urakka jatkuu ensi vuoden loppuun asti.

Jätevoimalan arina saadaan paikoilleen todennäköisesti marraskuussa. Savukaasunpuhdistustoimittaja liittyy joukkoon suunnitelmien mukaan joulukuussa. Sähköä tuottavan turbiinin asennus odottaa vuoroaan ensi kesään.

Rakennustöitä tehdään yhtä aikaa monessa kohteessa. Tontin itäreunassa rakennetaan parhaillaan pohjaa vaa’alle, ja kaukolämmön runkolinjan rakentaminen Salon suuntaan alkaa heinäkuun aikana.

Kaikkiaan 6,5 kilometrin linjasta rakennetaan aluksi voimalan ja Metsäjaanun välinen osuus. Samalla maan alle pannaan laitoksen vesi- ja viemärijohdot sekä sähkökaapeli.

Syyskuussa kaivutyöt alkavat Karjaskylänkadulta Korvenmäen suuntaan. Keväällä 2020 urakka jatkuu kohti Salon keskustaa ja torin kulmaa, jossa uusi runkolinja yhtyy nykyiseen kaukolämpöverkkoon.

Runkolinjan urakoi turkulainen Kuntec Oy.

Jätevoimala nousee harjakorkeuteensa suunnitelmien mukaan loppuvuoden aikana. Vilkkain rakennusvaihe jatkuu ensi kesään.

Vuoden päästä syksyllä laitoksen pitäisi olla jo asennusten viimeistelyvaiheessa. Ensimmäiset jätekuormat voimalaan otetaan marraskuussa 2020. Laitosta koekäytetään talven aikana, ja se tuottaa lämpöä Salon kaukolämpöverkostoon tammikuusta 2021 alkaen.

Jätevoimalan henkilöstön rekrytointi alkaa ensi maaliskuussa. Laitos työllistää 15–20 henkilöä, mutta myös ulkopuolisia yrityksiä.

– Pyöritämme jatkossa 5–6 miljoonan euron toimintaa vuodessa. Se sisältää palkat, mutta laitoksen ylläpito vaatii myös ostopalveluita huollossa ja kunnossapidossa. Toivottavasti löydämme jo rakennusaikana hyvä kontakteja alueen yrityksistä, toimitusjohtaja Petri Onikki Lounavoimasta sanoo.

Faktaa: 112 miljoonan euron työmaa

Lounavoima Oy rakennuttaa Korvenmäkeen jätevoimalan, joka polttaa lounaisen Suomen alueen kotitalousjätteitä enintään 120 000 tonnia vuodessa. Laitos tuottaa lämpöä Salon kaukolämpöverkkoon ja sähköä valtakunnanverkkoon.

Jätevoimalan rakentaminen maksaa 112 miljoonaa euroa. Työmaan pääurakoitsija on suomalainen Fira Oy.

Voimalan ja prosessirakennuksen kerrosala on 4 100 neliömetriä ja kokonaisala 9 400 neliötä. Lisäksi voimalaan rakennetaan kaksikerroksinen 2 000 neliön vierailukeskus, johon mahtuu 150 ihmistä.

Jätevoimalan ytimen eli arinakattilan ja sähkön tuotannossa tarvittavan turbiinin toimittaa saksalainen Steinmüller Babcock Environment GmbH.

Savukaasunpuhdistusjärjestelmät toimittaa saksalainen Lühr Filter GmbH. Jätettä polttoon syöttävät kahmarit toimittaa Konecranes Finland Oy.