Salossa on tarvetta vapaaehtoisille avustajille – Avustajakeskus toivoo, että ihmiset uskaltavat pyytää apua

Salolaisille vapaaehtoisavustajille riittää kysyntää.

Vapaaehtoistoimintaa pyörittävä Lounais-Suomen Avustajakeskus aloitti toimintansa Salossa vuonna 2008. Kun verrataan vuoden 2008 ja 2018 lukuja, ilmenee, että avustajien määrä on jakson aikana lisääntynyt ensimmäisen toimintavuoden yhdeksästä vapaaehtoisesta viime vuoden 160:een. Keikkoja vapaaehtoisille kertyi vuonna 2008 reilut 50 kappaletta, viime vuonna 1 400.

Viime vuosien aikana vapaaehtoisten määrä ei ole enää juurikaan lisääntynyt.

– Avustajissa on paljon vaihtuvuutta. Osa jättäytyy vuoden päätteeksi pois, mutta uusia tulee kurssien kautta tilalle. Keikkojen määrä on tasaisen loivassa kasvussa, Lounais-Suomen Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan alueohjaaja Monika Nurmi toteaa.

Vapaaehtoiset avustajat tekevät monenlaisia keikkoja. Nurmi painottaa, että mukana on aina toiminnallinen motiivi.

– Emme tarjoa puhdasta ystäväpalvelua, eivätkä avustajat tee kodinhoidollisia tai terveydenhoidollisia toimenpiteitä. Teemme asiakkaan kanssa, emme puolesta, Nurmi linjaa.

– Pyrkimyksemme on saada asiakas pois neljän seinän loukusta. Avustaja voi lähteä saattokeikalle lääkäriin, seuraksi torille tai vaikkapa häihin tai hautajaisiin. Olen kuullut, että erästä avustajaa pyydettiin kerran ulkomaillekin.

Tyypillistä avustajaa on Nurmen mukaan vaikeaa määritellä. On nuorta ja vanhaa, työssäkäyvää ja eläkeläistä. Tietty prototyyppi on kuitenkin olemassa.

– Avustajamme ovat keskimäärin 51-vuotiaita, ja heistä 15 prosenttia on miehiä. Usein vapaaehtoisten piiriin hakee eläkeläisiä, jotka ovat nauttineet tovin vapaa-ajastaan, mutta kaipaavat toimintaa, Nurmi kertoo.

Vapaaehtoisavustajille maksetaan yhdestä keikasta symbolinen seitsemän euron kulukorvaus. Kyse on siis todellakin vapaaehtoistyöstä.

– Keikka voi kestää tunnin tai viisi, aina maksetaan seitsemän euroa, Nurmi toteaa.

Avustajakeskuksen salolaiset vapaaehtoiset ja keikkamäärät

Salolaiset vapaaehtoiset (vuosiluku ja vapaaehtoisten määrä)

2008: 9

2013: 140

2018: 160

Vapaaehtoisten keikkamäärät (vuosiluku ja keikkamäärät)

2008: 56

2013: 975

2018: 1 400

Lähde: Lounais-Suomen Avustajakeskus

Lounais-Suomen Avustajakeskus operoi Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnassa. Avustajakeskuksen vapaaehtoisille kertyi viime vuonna yhteensä 14 000 keikkaa, kymmenesosa niistä oli Salossa.

– Me järjestämme Salossa vuosittain kaksi avustajakurssia. Ne ovat yleensä nelipäiväisiä, ja niille saa osallistua kuka vain.

– Kurssit järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kurssien aikana ääneen pääsevät muun muassa ohjaajat, vammaispalvelujen edustajat, sairauksista kärsivät kokemusasiantuntijat ja myös vapaaehtoiset itse, Nurmi selvittää.

Mikäli mielii vapaaehtoisavustajaksi, ei kurssi ole pakollinen.

– Jos halukas on jostain syystä estynyt tulemaan kurssille, voi hän soittaa palvelunumeroomme, josta ohjataan eteenpäin alueohjaajan juttusille. Suosittelemme kuitenkin kurssin käymistä, sillä kaikki sen suorittaneet pääsevät halutessaan lisäkoulutuksiin, Nurmi kertoo.

Uusia vapaaehtoisia toivotetaan ilomielin tervetulleeksi toimintaan. Nykyisilläkin määrillä keikat lähes poikkeuksetta hoituvat.

– Epäonnistumisprosenttimme muodostuu tilanteista, jolloin emme yrityksistä huolimatta saa avustajaa asiakkaan luo. Tuo lukema on alle puoli prosenttia, Nurmi muistelee.

Avustajien keikkamäärä vaihtelee yksilöllisesti. Jotkut tekevät viikoittain, mutta kaikki eivät edes vuosittain.

– Vapaaehtoisilla avustajilla on oikeus kieltäytyä keikasta. Jos niin käy, etsintä jatkuu puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

– Emme myöskään halua, että vapaaehtoiset rasittavat itseään liikaa. Jos näen papereista, että tietty avustaja on juuri ollut keikalla, en tarjoa hänelle heti toista, Nurmi kertoo.

Nurmi arvelee, että Salon seudulla on paljon ihmisiä, jotka hyötyisivät avustajasta. Vapaaehtoisavun hakeminen Avustajakeskuksen kautta on yksinkertaista.

– Meille täytyy ilmoittaa viimeistään kolmea työpäivää ennen kuin apua kaivataan. Palveluohjaaja kysyy yhteistiedot, mutta niitä ei luovuteta eteenpäin ennen vapaaehtoisen löytymistä. Jos asiakkaalla on tietty suosikkiavustaja, häntä voi toki keikalle pyytää.

Avustajakeskus ei edellytä asiakkailtaan vammadiagnoosia tai lääkärintodistusta. Esimerkiksi pelkkä liukastumisen pelko tai liikuntakyvyn yleinen heikentyminen riittää.

Alueohjaajan on pystyttävä luottamaan tehtävään suostuneeseen vapaaehtoiseen.

– Kun joku on keikan hyväksynyt, hän on sitoutunut menemään paikalle, Nurmi kiteyttää.

Avustuskeikkoja kirkosta kapakkaan

Salolainen Mailis Innilä on toiminut neljän vuoden ajan vapaaehtoisena avustajana. Taustalta löytyy koskettava tarina Innilän omasta elämästä.

– Hoidin äitiäni, kun hän kärsi muistisairaudesta. Lupasin hänelle, että jatkan ihmisten auttamista, kun hän kuolee. Äitini kuolemasta on kulunut nyt reilut neljä vuotta, Innilä kertoo.

Innilän hoivavietti on elänyt jo pitkään. Kaikki lähti liikkeelle lapsuuden nukkeleikeistä ja jatkui työelämään. Hän teki kolmekymmenvuotisen uran työterveyshoitajana Salon sairaalanmäellä.

– Toimin vapaaehtoistyön lisäksi henkilökohtaisena avustajana. Olin juuri tiistaina avustettavan kanssa piknik-risteilyllä, Innilä toteaa.

Innilä on eläkkeellä, mutta hän aikoo jatkaa vapaaehtoistyöskentelyä vielä seuraavat pari vuotta.

– En tee enää keikkoja viikoittain, sillä vietän paljon aikaa lapsenlapseni kanssa. Jos niska kestää, niin muutaman vuoden avustajan töitä vielä teen.

Innilä allekirjoittaa Nurmen sanat tyypillisistä keikoista. Tosin poikkeuksellisiakin tehtäviä on vuosien varrella eteen sattunut.

– Tyypillisimpiä keikkoja ovat saattokeikat lääkärille ja laboratorio- tai röntgentutkimuksiin. Itselläni on yksi vakioasiakas, jonka kanssa käyn labrassa.

– Vuosien varrella on jos jonnekin pyydetty. Muun muassa Esakalliolla olen käynyt tansseissa. Kaikenlaista keikkaa on, aina kirkosta kapakkaan.

Innilä kertoo, että asiakkaidensa ikähaarukka on varsin suuri, 5–92 vuotta.

– Olen ollut sekä erityistenlasten että -aikuisten uimakoulussa avustajana, hän selventää.

Mitkä seikat saivat eläkkeellä olevan Innilän pestautumaan vapaaehtoistyöhön? Raha ei niihin ainakaan kuulunut.

– Koska kuljen asiakkaan luo autolla, bensakulut ylittävät useimmiten seitsemän euron kulukorvauksen. Sillä ei kuitenkaan ole väliä, sillä saan auttamisesta niin paljon henkistä pääomaa.

Innilän mukaan avustajalta vaaditaan huumorintajua, ihmistuntemusta ja pientä silmäkulman pilkettä.

– Kun menee uuteen paikkaan, ei tiedä ollenkaan millainen ihminen siellä odottaa. Pitää osata käyttäytyä tilanteen mukaan.

Ystävälliset ja pienet eleet ovat vapaaehtoistyön suola.

– Pyrin aina kysymään, mitä asiakkaalle kuuluu. Minä saan vastavuoroisesti keikan päätteeksi kiitoksen.