Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään – Festivaalin huipentaa La Scalan vierailu

Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään kesän uutuustuotannon Sevillan parturin ensi-illalla. Kuukauden kestävä festivaali päättyy 3. elokuuta.

Heinäkuun puolivälissä ohjelmassa on muun muassa maailmankuulun oopperatalon Milanon La Scalan ensimmäinen vierailu Suomessa.

Teatro alla Scala esittää Olavinlinnassa uutuustuotantonsa Giuseppe Verdin oopperan Rosvot sekä huippulaulajien tähdittämän juhlakonsertin.

Rosvot ohjaa 2000-luvun kysytyimpiin oopperaohjaajiin lukeutuva David McVicar, joka ohjasi Rigoleton Savonlinnan Oopperajuhlille kaksi kesää sitten. Myös Rigoletto palaa ohjelmistoon heti ylihuomenna.

Oopperajuhlien viestinnästä kerrotaan, että festivaalin budjetti on 8,5 miljoonaa euroa, josta La Scalan vierailu haukkaa 2 miljoonaa euroa. Juhlien kaikkien aikojen kalleimman vierailun on mahdollistanut etenkin Jane ja Aatos Erkon säätiön yli miljoonan euron lahjoitus.

Lepakko juhlien lopulla

Kesän toinen vieras on Wienin Volksoper, joka tuo juhlille bravuuriesityksensä, Johann Straussin Lepakon 30. heinäkuuta alkaen. Näyttämölle nousee muun muassa suomalaisbaritoni Tommi Hakalan puoliso sopraano Ursula Pfitzner.

Oopperajuhlien ohjelmistossa ovat myös muun muassa Mozartin Ryöstö seraljista, Timo Mustakallio -laulukilpailu ja konsertti Kerimäen kirkossa.

Festivaalin taiteellinen johtaja Jorma Silvasti päättää kuusi vuotta kestäneen urakkansa tähän kesään. Seuraavan kesän ohjelmiston on suunnitellut hänen seuraajansa Ville Matvejeff.

STT

Kuvat: