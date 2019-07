Seksuaalirikoksista syytetyn Epsteinin oikeudenkäynti alkaa – jopa 45 vuoden vankeustuomio voi odottaa

Amerikkalaisen liikemiehen Jeffrey Epsteinin oikeudenkäynti alkaa tänään New Yorkissa. Häntä epäillään alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epstein on tuomittu jo aiemmin seksuaalirikoksista. Jos oikeus toteaa miehen nyt syylliseksi, hän voi saada jopa 45 vuoden vankeustuomion.

Yhdysvaltain työministeri Alexander Acosta joutui aiemmin kritiikin kohteeksi, kun paljastui, että hän sopi liittovaltion syyttäjänä kymmenen vuotta sitten Epsteinin syytteiden lieventämisestä. Jupakan seurauksena Acosta erosi tehtävästään heinäkuussa.

Loukkaantui omituisesti sellissään

Yhdysvaltalaismediat kertoivat viime torstaina, että Epstein oli löytynyt loukkaantuneena sellistään New Yorkissa.

Viranomaiset eivät tienneet, oliko kyse itsemurhayrityksestä, hyökkäyksestä vai lavastuksesta.

Lähteiden mukaan Epsteinillä oli vammoja kaulassaan. Jotkin mediat kertoivat Epsteinin kasvojen sinertäneen. Osa medioiden lähteistä uskoi Epsteinin yrittäneen hirttää itsensä. Jotkut arvioivat, että mies saattoi lavastaa itsemurhayrityksen tai hyökkäyksen, koska halusi siirtoa muualle.

Aiemmin heinäkuussa tuomari epäsi Epsteinin mahdollisuuden päästä vapaaksi takuita vastaan. Tuomari arvioi, että Epstein voisi yrittää kadota, sillä liikemiehellä on yksityislentokone, ja lisäksi hänen kotoaan on löytynyt väärennetty Australian passi ja 70 000 dollaria käteistä.

Epsteinin asianajajat ovat vaatineet miehelle mahdollisuutta kotiarestiin jalkapannalla ja poliisin videovalvonnalla.

STT

